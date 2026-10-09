Una exposición en la Fundación Cajasol en Cádiz conmemora el 50 aniversario de la Virgen del Patrocinio

Autoridades visitando la exposición 'Patrocinio. 50 años de devoción, arte y patrimonio' en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz ha inaugurado la exposición 'Patrocinio. 50 años de devoción, arte y patrimonio', una propuesta para conmemorar el cincuentenario de la bendición de María Santísima del Patrocinio, la Dolorosa de la hermandad del Prendimiento.

La muestra repasa medio siglo de devoción en torno a la Virgen del Patrocinio y pone de relieve algunos de los rasgos que la hacen única dentro de la Semana Santa gaditana, desde su origen como representación de la Inmaculada Concepción hasta la presencia del blanco y el azul turquesa, colores que se han convertido en señas de identidad de la hermandad, como ha resaltado Fundación Cajasol en una nota.

A través de una cuidada selección de enseres, piezas del ajuar, insignias y elementos patrimoniales, la exposición acerca al visitante la evolución de la devoción a la Virgen del Patrocinio y recrea, además, el característico estilo con el que la hermandad dispone sus cultos en la capilla del Beato Diego.

El recorrido se completa con una muestra colectiva compuesta por 50 obras de artistas de distintos puntos de España, creadas expresamente como homenaje a la dolorosa.

Los beneficios obtenidos de su venta se destinarán a una iniciativa de carácter social vinculada a esta conmemoración.

El acto inaugural ha reunido a Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz; a los delegados territoriales de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta en Cádiz, Millán Alegre, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Inmaculada Olivero ; así como a Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, y Luis Rivero, hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento de Cádiz.

Esta exposición se enmarca en la apuesta de la Fundación Cajasol por impulsar iniciativas que contribuyan a la conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural y artístico de Cádiz, acercando al público propuestas que conectan historia, tradición y creación contemporánea.

'Patrocinio' puede visitarse en la sede gaditana de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Antonio, hasta el próximo 30 de octubre de lunes a sábado, en horario de 11,00 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 20,30 horas.