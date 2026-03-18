Fundación Cajasol acerca el arte cofrade de Córdoba con tres visitas guiadas que agotan entradas

Taller de la Cerería Bellido. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Córdoba ha desarrollado durante las primeras semanas de marzo el programa 'El arte cofrade de cerca', una serie de tres visitas guiadas a talleres de artesanos coordinadas por el periodista Álvaro Pineda, que agotaron sus entradas en las tres convocatorias.

Según ha informado la propia Fundación, la primera cita tuvo lugar el 4 de marzo en el taller de orfebrería de Emilio León, situado en el Parque Joyero de Córdoba. Los asistentes pudieron conocer de primera mano las técnicas de repujado y cincelado con las que este maestro orfebre ha creado piezas como el paso de Nuestra Señora de la Fuensanta, copatrona de la ciudad; los candelabros de cola del palio de María Santísima de Gracia y Amparo; y un incensario de 1,20 metros de altura por 60 centímetros de ancho destinado a Estados Unidos, considerado una de sus obras más singulares.

El 11 de marzo, el programa se trasladó al obrador de talla de José Carlos Rubio Valverde, artesano de la madera que comenzó en el oficio con apenas trece años y representa la tercera generación de una familia dedicada a este arte. De su taller han salido, entre otras obras, el actual paso del Santísimo Cristo de la Agonía de Córdoba, así como numerosos encargos repartidos por toda España.

La tercera y última visita, celebrada el 16 de marzo, llevó a los participantes fuera de la capital cordobesa, hasta Andújar (Jaén), para conocer la Cerería Bellido, una empresa familiar con casi 140 años de historia especializada en la elaboración de cera virgen de abeja. Su producción abastece a hermandades de toda Andalucía, así como a iglesias, conventos y catedrales del país, y ha llegado incluso a surtir a la industria cinematográfica nacional.

La Fundación Cajasol en Córdoba continúa con la programación de Tramos de Cuaresma, que se prolongará hasta el 9 de abril e incluirá conferencias, conciertos, certámenes, exposiciones y talleres inclusivos, reafirmando su apuesta por ofrecer una mirada amplia, diversa y enriquecedora sobre la cultura que rodea a la Semana Santa.