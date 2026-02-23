Fundación Cajasol y Ayuntamiento de Cádiz aúnan las programaciones para Cuaresma

María del Mar Díez, Maite González y José Manuel Verdulla presentando la programación de Cuaresma de Fundación Cajasol y Ayuntamiento de Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz, por tercer año consecutivo, aúnan sus programaciones cuaresmales en un calendario único que combina las actividades propias de 'Tramos de Cuaresma' con las del programa municipal 'Cuaresma para los sentidos', con el objetivo de sumar fuerzas en la difusión de las tradiciones gaditanas y ampliar el alcance de una propuesta cultural que abarca desde las artes plásticas hasta la gastronomía, pasando por la música y el encuentro cofrade.

María del Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y el concejal de Cofradías, José Manuel Verdulla, han dado a conocer la programación, señalando que el eje vertebrador de 'Tramos de Cuaresma 2026' lo constituyen tres muestras que podrán visitarse en la Fundación Cajasol en Cádiz con entrada libre, de lunes a domingo, en horario de 11 a 14 horas y de 16,30 a 20,30 horas.

Así, la primera de ellas, abierta del 25 de febrero al 7 de marzo, exhibirá el nuevo palio concebido para María Santísima de todos los Santos, titular de la Hermandad de la Cena. Le seguirá, del 11 al 20 de marzo, 'Estrenos. Semana Santa 2026', una propuesta que permitirá contemplar las novedades patrimoniales que las cofradías gaditanas incorporan este año a sus cortejos. Cerrará el tríptico expositivo, del 26 de marzo al 10 de abril, la muestra Arte, Patrimonio y Devoción en la Hermandad del Caído, un recorrido por la riqueza artística de una de las corporaciones con mayor arraigo en la ciudad.

Otro de los actos centrales seré el 'Proemio Cofradiero' el 26 de febrero, a las 20,30 horas en la Fundación Cajasol en Cádiz, con un encuentro entre los pregoneros de la Semana Santa de Sevilla, Jerez y Cádiz como un diálogo a tres voces que ofrecerá una visión coral y enriquecedora de la vivencia cuaresmal en cada una de estas ciudades.

Por otra parte, el 6 de marzo, el Quinteto Fundación Cajasol protagonizará un recital en la sede gaditana con entrada libre. Una semana después, el 13 de marzo, la Catedral de Cádiz acogerá a las 20 horas 'Voces que rezan', un concierto a cargo de Rancapino Chico, una de las figuras más relevantes del cante jondo contemporáneo, cuya recaudación se destinará a partes iguales a la Archicofradía Sacramental de Medinaceli en Cádiz y a la Catedral de Cádiz.

El colofón musical llegará el 23 de marzo, a las 20 horas, con 'Pasión y Fe', un concierto con la Orquesta Sinfónica Artis Et Culturae, las voces flamencas de Eterna Madrugá y la Agrupación Musical "Polillas" en el Gran Teatro Falla, a beneficio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído en Cádiz y la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús del Milagro en la Sagrada Cena.

A estas citas se suman las propuestas del Ayuntamiento de Cádiz a través de 'Cuaresma para los sentidos', con el concierto de la Escolanía María Auxiliadora en la Iglesia de San José (27 de febrero, 21 horas), la actuación de la Orquesta Barroca de Cádiz en la Catedral (28 de febrero, 20 horas) y el recital El silencio de la Pasión, a cargo del Ensemble de Clarinetes de Cádiz, en la Iglesia de San Francisco (17 de marzo, 20.30 horas), todos ellos con acceso libre.

El programa municipal incorpora también dos jornadas de pasacalles que llenarán de música el casco histórico. Así, el 8 de marzo, a las 11,15 horas, tendrá lugar el II Pasacalles y concierto de las Agrupaciones Musicales de Cádiz, con un recorrido que partirá de la Plaza de Capuchinos y culminará en la Plaza de España, junto al monumento a la Constitución de 1812. El 15 de marzo, a la misma hora, será el turno del I Pasacalles y concierto de Bandas de Música de la provincia de Cádiz, con idéntico punto de llegada.

Por otra parte, el 20 de marzo la Plaza de San Antonio se convertirá en escenario de la ya tradicional torrijada popular, acompañada desde las 20,00 h por el pasacalles y concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Rosario Coronada de Cádiz.

La palabra cofrade tendrá igualmente su espacio el 23 de marzo, a las 18,30 horas, cuando el Consejo Local de Hermandades y Cofradías presente en Cádiz el libro del 'Pregón de la Semana Santa', una cita que antecede al concierto de 'Pasión y Fe' en el Falla y que subraya el carácter literario y reflexivo que también define este tiempo litúrgico.

La dimensión gastronómica del ciclo se materializa en dos talleres de cocina en la Fundación Cajasol en Cádiz, siendo el primero de carácter familiar, el 19 de marzo a las 18 horas, bajo el título 'Repostería con sabor a Cuaresma', y el segundo el 25 de marzo a las 19 horas, que profundizará en la Cocina de Cuaresma.