La Fundación Cajasol celebra en Huelva el III Ciclo de Blues y Música Negra

Cartel del III Ciclo de Blues y Música Negra de Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva vuelve a apostar por la diversidad musical y la difusión de géneros con profundas raíces culturales con la celebración del III Ciclo de Blues y Música Negra, una propuesta que acercará al público onubense dos destacadas actuaciones los próximos 16 y 23 de octubre, a las 20,30 horas, en la sede de la entidad, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este ciclo se consolida como un espacio de encuentro para los amantes del blues, el soul, el funk y las músicas de raíz afroamericana, reuniendo en esta tercera edición a artistas de reconocido prestigio dentro de la escena nacional.

La programación arrancará el 16 de octubre con Slideboy Vegas & His Blues Buddies, una formación que destaca por su capacidad para acercar el blues tradicional a todo tipo de públicos mediante un directo "dinámico y cercano".

Con más de dos décadas de experiencia sobre los escenarios, Slideboy Vegas se ha convertido en una de las figuras más activas del blues en la escena alicantina, ofreciendo un repertorio que transita desde el blues del Delta y Chicago hasta el country, el rock & roll y la música popular americana.

La segunda cita tendrá lugar el 23 de octubre con la actuación de Noelia Sakura Quartet, liderado por la cantante Noelia 'Sakura' Naganawa, una de las voces más destacadas y versátiles de la escena contemporánea. Su propuesta fusiona con personalidad propia géneros como el neo-soul, el funk y el jazz.

Como vocalista del grupo Wasabi Cru ha participado en numerosos festivales y escenarios de referencia del panorama nacional, consolidando una trayectoria artística marcada por "la calidad interpretativa y una sólida presencia escénica".

La Fundación Cajasol reafirma así su compromiso con la promoción de la cultura y la música en directo, ofreciendo "una programación de calidad" que contribuye a "enriquecer la vida cultural de Huelva y a acercar al público propuestas artísticas singulares y de gran valor creativo".

Con esta tercera edición, el Ciclo de Blues y Música Negra se consolida como "una de las citas musicales de referencia del otoño cultural onubense", invitando a los asistentes a disfrutar de dos veladas que recorrerán algunos de los sonidos más influyentes de la música contemporánea.