La Fundación Cajasol y el Centro de Transfusión de Córdoba organizan el Maratón de Donación de Sangre 'Transmite Vida'

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC), pone en marcha una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre 'Transmite Vida', que se celebrará el próximo jueves, 20 de noviembre, en la sede de la entidad (en la Avenida Ronda de los Tejares, 32), en horario de mañana y tarde, de 10,00 a 14,00 y de 17,30 a 21,00 horas.

Según ha indicado la fundación en una nota, esta jornada solidaria tiene como objetivo reunir al mayor número posible de donantes y reforzar las reservas de sangre en un momento especialmente delicado del año. La campaña se adelanta así a las fechas navideñas, periodo en el que las donaciones suelen descender debido a festivos, gripes estacionales, la campaña de la aceituna o los compromisos sociales.

Con esta acción, la Fundación Cajasol vuelve a mostrar su compromiso con la salud y el bienestar social de la ciudadanía cordobesa, dentro de su línea de apoyo a iniciativas que mejoran la calidad de vida y fomentan la participación activa en causas solidarias. A lo largo del año, la fundación colabora de forma habitual con el CTTC en diferentes campañas de concienciación y donación.

Bajo el lema 'Transmite Vida', la jornada quiere ser un llamamiento a la sociedad cordobesa para reforzar el compromiso ciudadano con la donación de sangre, una necesidad constante en los hospitales de la provincia. Cada unidad donada permite atender emergencias, intervenciones quirúrgicas, partos complicados y tratamientos oncohematológicos.

Como han recalcado desde el CTTC, "la sangre no se fabrica; solo la generosidad de los donantes puede mantener el pulso de nuestros hospitales".

Para garantizar el buen desarrollo del maratón, se instalarán dos unidades móviles de donación en la sede de Fundación Cajasol, con un equipo sanitario compuesto por personal médico, de enfermería y celadores. Todas las personas que acudan a donar serán atendidas de forma individual y recibirán un control sanitario previo.

Los requisitos básicos para poder donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El proceso de donación es sencillo, seguro y anónimo, y el cuerpo humano repone el volumen de sangre extraído en menos de 24 horas. Además, cada donación puede salvar hasta tres vidas.

La Fundación Cajasol y el Centro de Transfusión de Córdoba animan a toda la ciudadanía a participar en esta cadena solidaria, destacando que "cada gota cuenta y cada donante transmite vida".