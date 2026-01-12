La Fundación Cajasol en Huelva acoge este viernes la V Convención de Guitarra Flamenca

Cartel de la V Convención de Guitarra Flamenca de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva acogerá los días 16 y 17 de enero la V Convención de Guitarra, un encuentro que reúne a intérpretes y estudiosos para explorar el presente y las raíces de este instrumento "esencial en la cultura andaluza".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la edición estará dedicada al papel femenino en esta disciplina. La Convención incluye un concierto de entrada libre el 16 de enero, a las 20,00 horas. protagonizado por Alba Expert, ganadora del Premio Vicente Amigo.

En esa misma jornada, tendrá lugar la conferencia inaugural 'Un espacio de reflexión sobre el valor y la evolución de la guitarra en la actualidad'.

Así, el viernes se realizará la conferencia 'Fabricación de guitarras', impartida por Ana Espinosa: la conferencia 'Guitarra flamenca y guitarra clásica: ¿dos mundos diferentes?', a cargo de Paola Hermosín, que abordará las conexiones y particularidades de ambos estilos; y la conferencia 'Raíces de la guitarra española, dirigida por Davinia Ballesteros.

Para asistir a la convención es necesario inscribirse a través del teléfono 666 73 98 08 o a través de la propia sede de la Fundación Cajasol.