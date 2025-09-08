Fundación Cajasol impulsa en Sevilla el ciclo 'Los oficios del libro infantil' en paralelo al Festival Carambola

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, en colaboración con la librería La Casa Tomada, pone en marcha el ciclo 'Los oficios del libro infantil', una propuesta formativa y creativa dirigida al público adulto, que se celebrará del 22 de septiembre al 14 de octubre, en paralelo al Festival Carambola.

Este ciclo busca acercar a los participantes al "fascinante proceso de creación" de los libros infantiles, desde la idea inicial hasta su materialización visual, a través de masterclass impartidas por reconocidos profesionales de la ilustración y el cómic, explica la entidad en un comunicado.

Las actividades, que se desarrollarán en la sede de Fundación Cajasol en Sevilla, cuentan con la participación de ilustradores de referencia, como Ana Pez (23 de septiembre), Guridi (30 de septiembre), Puño (7 de octubre) y Albert Monteys (14 de octubre), quienes compartirán herramientas, técnicas y claves del proceso creativo en distintos formatos del libro infantil.

Las sesiones se celebrarán en la sede de la Fundación Cajasol, en la Sala Literaria Bécquer, con entrada libre hasta completar aforo, a partir de las 19.00 horas.