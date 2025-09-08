La Fundación Cajasol inaugura este martes una muestra sobre las procesiones magnas de Huelva

Cartel de la exposición sobre las procesiones magnas de Huelva de la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

La Fundación Cajasol inaugura este martes en El Comercial la exposición 'Magna: Procesiones marianas históricas en Huelva', un recorrido gráfico por las dos procesiones históricas que tuvieron lugar en la ciudad durante el siglo XX, en los años 1954 y 1956.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en 1954 se crea la Diócesis de Huelva y con la llegada del primer obispo, Pedro Cantero Cuadrado, se convoca una procesión magna con ocasión del Año Santo Mariano que se celebraba. Este primer gran acto de la recién creada la Diócesis resultó "todo un éxito", pues acudieron patronas y vírgenes de gran devoción de 26 pueblos que se unían a la Virgen de la Cinta y a la Inmaculada Concepción, que como patronas de la capital y de la Diócesis, fueron las anfitrionas.

"Un éxito vivido el 8 de diciembre de 1954 por lo que refleja la prensa de la época, que dice acudieron más de 30.000 personas a una ciudad de unas setenta mil", ha detallado la entidad.

Dos años después una nueva magna mariana tiene lugar el 7 de septiembre de 1956, como es la entrega de los atributos de alcaldesa perpetua de la ciudad con los que el Ayuntamiento ofrendaba a la Virgen de la Cinta a las puertas del Consistorio. Serían los primeros pasos hacia la coronación canónica que tendría que esperar hasta 1992.

Aquella fecha constituyó "toda una exaltación hacia la Patrona de los onubenses", a la que acompañaron todas las hermandades e instituciones de la ciudad en la procesión que se organizó hacia la Catedral, con la presencia de las vírgenes de los Ángeles, La Paz, Refugio, Dolores de la Merced y Amargura.

Esta exposición es una ocasión para recordar lo que supuso aquellos dos grandes acontecimientos para la ciudad y la provincia, en imágenes que se recopilan en esta exposición que "rebosan originalidad, fervor y el entusiasmo de todos nuestros pueblos".

Estas dos exposiciones se unen en una misma mirada con la Magna Mariana de este Año de la Esperanza que tendrá lugar el día 20 de septiembre, con los rostros de las 24 vírgenes que participarán en este encuentro tan especial en nuestra ciudad.