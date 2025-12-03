La Fundación Cajasol organiza en Huelva una veintena de actividades dentro de 'Gozos de Diciembre'

Cartel de Gozos de diciembre de la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva organiza una nueva edición de 'Gozos de Diciembre', uno de los ciclos más consolidados, que cada Navidad convierte sus sedes en toda Andalucía en espacios "llenos de vida, cultura y tradición".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en la presentación de la programación, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que ha expresado que 'Gozos de Diciembre' "no es solo una agenda de actividades", sino "una tradición que muchas familias andaluzas han hecho suya, una cita que acompaña a varias generaciones y que conecta pasado, presente y futuro a través de la cultura, la fe, la convivencia y la emoción compartida".

La programación de Gozos de Diciembre 2025 incluye más de 300 actividades en las sedes de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jerez, que se desarrollarán desde finales de noviembre hasta el Día de Reyes. Exposiciones, talleres, cuentacuentos, conciertos, musicales y espectáculos para toda la familia conforman una agenda que este año triplica el número de talleres infantiles respecto a ediciones anteriores.

Con esta programación, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con los valores culturales, educativos y sociales que inspiran su labor, especialmente en estas fechas tan señaladas. Gozos de Diciembre no es solo una agenda de actividades: es un espacio para compartir ilusión, aprender en familia y vivir una Navidad con alma andaluza.

En Huelva, las actividades se concentrarán en la zona peatonal de El Comercial, con talleres, actuaciones y programación familiar. Para los más pequeños, se vuelve a organizar el Campamento de Navidad, del 22 de diciembre al 7 de enero, como alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones escolares.

De este modo, el 5 de diciembre se inaugura el Belén de la fundación, que podrá verse en el Comercial, de lunes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas; y los domingos, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 11,oo a 14,00 horas.

Por otro lado, el 9 de diciembre, a las 20,00 horas, tendrá lugar la Actuación Peña Flamenca, mientras que el 10 de diciembre, a las 17,30 horas en la sede de la Fundación, se desarrollará el Taller de cocina de adultos 'Pionono' con Activamentes. Por otra parte, el 11 de diciembre, toca el turno del ciclo de Música Sefardí con 'Memorias de Safarad', que continúa el 12 de diciembre con 'Mosaico'. Ambos conciertos comienzan a las 20,30 horas, en la sede de la Fundación Cajasol.

La programación continúa el 15 de diciembre, en la sede de la entidad, con el Taller de adultos 'El arte de la mesa' con Activamentes, mientras que el 16 y 17 de diciembre tiene lugar en Encuentro de Villancicos con Huelva TV, a las 18,00 horas en El Comercial.

También el día 17, la Peña Flamenca de Huelva acoge la actuación de 'Macanita con sabor a Plazuela', a las 20,00 horas, y el Gran Teatro es testigo de la entrega de las Uvas de la SER, a las 20,00 horas. Asimismo, el 18 de diciembre en la sede de la entidad tiene lugar el taller de cocina para adultos 'Flores de hojaldre' con Activamentes,

Mientras que el 19 de diciembre, a las 18,30 horas, le Buffon du roi hará pasar un rato divertido y el 22 de diciembre, a las 17,00 horas, Xiomara Alvgar protagoniza el cuentacuentos 'Brillantes como estrellas', actividad realizada por la Fundación Laberinto, y a las 18,00 horas, tiene lugar el Taller Navideño de Cerámica con Ceramista Dnylu Bornacelly.

Además, el 23 de diciembre, a las 11,30 horas, la sede acoge el taller creativo 'Navidad con las manos' con Irene Reina; y el 24 de diciembre, a las 11,30 horas, se desarrolla el taller familiar "Aros musicales" con Activamentes.

Ya el 26 de diciembre, a las 11,00 horas, le toca el turno a Triky Trake (Taller + espectáculo) Público; mientras que el 29 de diciembre, a las 11,30 horas, la sede de la Fundación desarrolla la Escape Room 'Operación peladilla', y a las 18,30 horas, el espectáculo familiar 'Fun Fun Fun', ambos con Irene Reina. La entidad también acoge, el 30 de diciembre, a las 11,30 horas, la exhibición "educa a tu perro", con Atenin Huelva; mientras que el 31 de diciembre, a las 11,30 horas, tiene lugar el Taller de cocina familiar 'Mini tronquitos de Navidad' con Activamentes.

Ya en el nuevo año, el 2 de enero, a las 11,30 horas, la sede de la Fundación acoge el Espectáculo de magia de Jesús Tiracuentos; y por la tarde, en El Comercial, a partir de las 17,30 horas, llega el paje real. El 5 de enero, la sede de la fundación organiza el taller de cocina familiar 'Galletas para los Reyes Magos' y el 8 de enero acoger el taller de adultos 'Propósito y acción: ReDiseña tu año nuevo'.