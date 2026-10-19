Fundación Cajasol presenta en Huelva propuestas que abarcan las artes plásticas, la historia y la música

Cartel del ciclo 'Cuatro Pinceladas Culturales'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol presenta esta semana en Huelva propuestas que abarcan las artes plásticas, la divulgación histórica y la música en directo. Una programación abierta a todos los públicos que convierte sus espacios en "puntos de encuentro para la reflexión, el aprendizaje y la creación artística".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la actividad semanal comienza este miércoles, a las 19,00 horas, ya que la Fundación Cajasol y la Asociación Amigos del Museo Onubense (AMO) celebrarán en la sede de la entidad una nueva sesión del ciclo 'Cuatro Pinceladas Culturales'. La historiadora Paulina Rufo Isern ofrecerá la conferencia 'Urraca I de León: ¿pionera, marioneta o víctima?'.

Se trata de una aproximación a una de las figuras más relevantes de la historia medieval peninsular. La ponencia analizará la personalidad política y el legado histórico de la primera mujer que gobernó de forma efectiva un reino europeo.

Por otro lado, del 21 al 29 de octubre, la Sala El Comercial acoge la exposición 'Realidad & Abstracción'. Una muestra colectiva que reúne obras de José Arreciado, Rocío Romero y Juanjo Kamatxo, en colaboración con la Asociación Cultural Iberoamericana y en el marco del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb).

La exposición propone un recorrido por diferentes lenguajes de la creación contemporánea, estableciendo "un diálogo entre la representación de la realidad y las múltiples posibilidades expresivas de la abstracción".

Como actividad complementaria, el público podrá disfrutar de una intervención artística en directo de Juanjo Kamatxo el 22 de octubre, de 10,30 a 12,00 horas, una oportunidad para acercarse a su proceso creativo y conocer de primera mano las técnicas, procesos e inspiración que hay detrás de su obra.

Por otra parte, la música volverá a protagonizar la agenda cultural de la Fundación Cajasol el próximo 23 de octubre, a las 20,30 horas, en su sede de Huelva, con la actuación de Noelia Sakura dentro del III Ciclo de Blues & Música Negra. De ascendencia japonesa y española, Noelia Sakura desarrolla una propuesta musical influenciada por el soul, el rhythm & blues y la música negra contemporánea.

Su estilo combina raíces clásicas y sonidos actuales, dando lugar a un directo "elegante, personal y lleno de matices". Su presencia en este ciclo permitirá al público disfrutar de una de las voces emergentes más interesantes del panorama nacional.

La Fundación Cajasol invita a los onubenses a participar en esta programación cultural, concebida como "un espacio de encuentro entre el arte, la historia y la música, y a seguir disfrutando de una oferta que contribuye al enriquecimiento cultural de nuestra ciudad".