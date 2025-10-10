El ganador del concurso de flamenco sinfónico de Cajasol se ve en el futuro como docente

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ganador del I Concurso Internacional Cajasol de composición para flamenco sinfónico, el malagueño Alejandro Díaz Muñoz, un absoluto desconocido de 18 años que ha sido la sorpresa del certamen con su obra 'Del dolor al duende', cree que en el futuro y, tras todo lo aprendido, "la docencia cerraría mi etapa como músico poseyendo el rol de enseñar" a sus alumnos.

Según la información facilitada por la Fundación Cajasol, así se ha expresado Díaz, quien antes de llegar a la docencia se ve "acompañando como percusionista o pianista a bailaores, cantaores y guitarristas flamencos", mientras que en su faceta clásica se imagina "tocando en orquestas".

Como compositor, ha explicado, "pienso que seguiré componiendo música flamenca a nivel orquestal, haciendo arreglos para percusión y creando música tradicional flamenca", ha dicho, para después añadir que, también "en un futuro no muy lejano, me veo en proyectos musicales con mi hermano Rubén", además de nunca parar de "formarme como músico explorando nuevos géneros".

Díaz, a quien el flamenco le viene de familia, pues su madre y su tíos "fueron los que empezaron con el flamenco" en la misma, ha comentado que "hace unos años daba clases de cajón flamenco" y su "mayor medio de aprendizaje de flamenco actualmente son vídeos antiguos de YouTube y álbumes de Spotify, tanto de flamenco más actual como flamenco puro".

Respecto a sus referente en el mundo del flamenco, el joven malagueño ha asegurado que "a la que más admiro es a mi madre, y después a mis tíos", aunque de figuras como Camarón, Caracol, Antonio Rey, Vicente Amigo, El Pele, Moraito Chico, José Mercé, Jesús Méndez, Los Farruco, Diego Carrasco, Enrique Morente, Alejandro Solano, Pedro Ricardo Miño, Dorantes y Diego Amador "he aprendido muchísimo, de sus letras, sus bailes y sus toques; pero, para mí, Paco de Lucía fue un antes y un después en mi formación como flamenco".

En lo referido al flamenco orquestal, Díaz ha explicado que "escuché un álbum de Miguel Poveda, Joan Albert Amargós y Chicuelo que se llama 'Cante i Orquestra', el cual incluye temas de flamenco con orquesta. Aparte de eso, no he escuchado nada más de flamenco orquestal" y, sin embargo, se ha proclamado ganador del I Concurso Internacional Cajasol de composición para flamenco sinfónico, un concurso del que se enterió a través de su hermano pequeño.

Así las cosas, tras conocer el certamen decidió presentarse porque "este año ya había compuesto y estrenado en mi conservatorio una obra titulada 'Sueno Flamenco', dirigida por María del Mar Muñoz Varo y coreografiada por Noelia Muñoz Fernández, mi madre. La obra gustó mucho y al enterarme del concurso y ver de qué trataba no dudé ni un segundo en presentarme". La idea de mezclar flamenco con una orquesta convencional clásica "me pareció un nuevo mundo donde explorar y una forma de acercar el flamenco a los músicos clásicos", ha apostillado.