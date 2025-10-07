'Gloria Bendita', "el alma del flamenco en femenino", llega a la Fundación Cajasol en Huelva

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva abre sus puertas a la exposición 'Gloria Bendita', un proyecto fotográfico de Remedios Malvárez que rinde homenaje a las mujeres del flamenco, rescatando sus historias, sus gestos y su protagonismo en la evolución de este arte universal.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto de inauguración contó con la participación de la delegada de la Fundación Cajasol y la propia artista, que compartió con los asistentes las claves de un trabajo "profundamente emocional, comprometido y arraigado en la identidad andaluza".

A través de "una cuidada selección de retratos", Malvárez propone "una lectura visual que visibiliza a cantaoras, bailaoras, guitarristas y creadoras que, durante generaciones, han sostenido la esencia del flamenco muchas veces desde la sombra". Lejos de los tópicos, la muestra ofrece "una mirada honesta y sensible que reconoce la memoria de quienes rompieron moldes, vencieron silencios y abrieron camino".

Así, 'Gloria Bendita' no es sólo una exposición de flamenco, sino "un gesto de justicia y reconocimiento". "Cada imagen es un testimonio que late, que interpela, que dignifica", han explicado desde la fundación.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 24 de octubre, en la Sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva, ubicada en la calle Jesús Nazareno, 12, en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas, y sábados de 11,00 a 14,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Con esta propuesta, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con la cultura andaluza, el flamenco como "patrimonio vivo y la creación artística que nace desde lo social y lo identitario". La muestra se inscribe en la línea de trabajo que la entidad viene desarrollando en sus sedes en toda Andalucía, impulsando espacios de encuentro, memoria y expresión contemporánea.