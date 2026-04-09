Las libélulas toman la Fundación Cajasol en Córdoba de la mano de Julia Hidalgo y su exposición 'Humedales'

Foto de familia en la inauguración de la muestra 'Humedales. El reino de las libélulas'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acoge desde este jueves la exposición 'Humedales. El reino de las libélulas', una propuesta de la artista Julia Hidalgo que podrá visitarse hasta el 10 de mayo en la sede de la entidad, en la Avenida Ronda de los Tejares, 32, que reúne 21 obras fruto de su fuerte conciencia sobre la necesaria preservación el medio natural y reconocimiento de la capacidad resiliente de la naturaleza.

Así lo ha informado la Fundación Cajasol en una nota en la que ha detallado que, en la exposición, la autora "focaliza su atención en la fuerza regenerativa y el renacer de la vida que se genera en el fondo de los humedales y zonas encharcadas".

Al acto de apertura de la muestra han asistido el delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco; el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, y la autora, Julia Hidalgo, que ha hecho un breve recorrido expositivo de la muestra.

Juan Manuel Carrasco ha destacado que con esta exposición se quiere "poner en valor el trabajo de Julia Hidalgo y un merecido homenaje a su trayectoria artística". Asimismo, ha recordado el compromiso de la fundación con la promoción y defensa de la cultura en su ámbito geográfico de influencia.

El diputado de Cultura, Gabriel Duque, ha subrayado la importancia de "respaldar el arte cordobés de calidad, sin distinción de generaciones", adelantando que dicha muestra será objeto de itinerancia por pueblos de la provincia de la mana de la Fundación Botí.

Por su parte, la artista, Julia Hidalgo, ha expresado su agradecimiento por la oportunidad de mostrar a los cordobeses y cordobesas su trabajo de los últimos tres años en los que "ha resurgido desde la base hasta ir regenerando su estado vital actual".

'Humedales. El reino de las libélulas' permite acercar el ecosistema de marismas, charcas y riberas desde una mirada íntima y poética. Los cuadros no buscan describir un lugar concreto, sino evocar la atmósfera cambiante de los paisajes húmedos. En lugar de presentar el humedal como un espacio inhóspito, lo transforma en un territorio de calma y contemplación. Invita al espectador a una experiencia intuitiva.

La muestra puede visitarse de lunes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Por el contrario los domingos y festivos permanecerá cerrada.