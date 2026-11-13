Participación vecinal, salud, patrimonio y música, propuestas de Fundación Cajasol de Huelva la próxima semana

Cartel del Cicerores de barrio. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva será del martes 17 al viernes 20 de noviembre, punto de encuentro para la participación vecinal, la innovación en salud, el patrimonio onubense y la mejor música en directo.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el martes 17, la fundación acoge la segunda jornada de Cicerones de Barrio, en esta ocasión con La Hispanidad como protagonista. De este modo, a las 11,00 horas, tendrá lugar la mesa de diálogo '¿Cómo comunicar las barriadas? EMA RTV y emisoras comunitarias. Reflexionaremos sobre el papel de los medios locales para dar voz y visibilidad a nuestros barrios'.

Además, a las 18,00 horas, tiene lugar la 'Ruta Hispanidad: Un paseo guiado para redescubrir la historia y el alma de este enclave onubense', desde la plaza de Descubridores.

Por otro lado, el miércoles, 18 de noviembre, la fundación acoge la V Jornada de innovación y salud: Bienestar digital y tecnología. Se trata de un encuentro organizado junto a Grupo Azahara para explorar "cómo la tecnología mejora nuestra salud y fomenta hábitos digitales saludables".

En la misma jornada del miércoles, pero a las 18,30 horas, se desarrollará el 'Encuentro sobre patrimonio: La Sagrada Familia del Torrejón'. Una tarde dedicada a conocer y poner en valor la talla de la barriada Alcalde Diego Sayago a través de dos ponencias.

Por un lado, 'La imagen de la Sagrada Familia del Torrejón, por Manuel Jesús Carrasco Terriza, antiguo delegado de Patrimonio y párroco emérito de la parroquia, quien analizará su contexto histórico y artístico.

Por otro lado, la ponencia 'Proyectando el futuro: diagnóstico y metodología de intervención', por la restauradora Ana Beltrán, sobre su conservación y patologías.

Asimismo, el viernes 20, a las 20,30 horas, la entidad acogerá el XI Ciclo 'Jazz en la cuarta' con la actuación de Litta Wheel, una de las voces "más elegantes de la escena actual" con su repertorio entre el jazz, el blues y el soul. Entrada libre hasta completar aforo.