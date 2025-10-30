Rafael Jaén presenta en Córdoba su poemario ‘Entre tus manos’ con el respaldo de Fundación Cajasol, UCO y Ayuntamiento

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido la presentación del libro 'Entre tus manos', del jurista y poeta cordobés Rafael Jaén Toscano, en un acto que ha reunido a numerosas autoridades civiles y militares, así como a representantes del mundo cultural y académico de la ciudad.

La obra, publicada por la editorial Ánfora Nova dentro de su colección de poesía, ha contado con la colaboración de la propia Fundación Cajasol, la Universidad de Córdoba (UCO) y el Ayuntamiento de Córdoba, según ha detallado la Fundación en una nota.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez, acompañado por el periodista Carlos Herrera, autor del prólogo del libro; el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, Israel Muñoz Gallarte; la concejala del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales Zaragoza; el director de Ánfora Nova, José María Molina Caballero; y el propio autor, Rafael Jaén Toscano.

Durante su intervención, Pulido ha agradecido la presencia del numeroso público y ha destacado el compromiso de la Fundación con la vida cultural cordobesa, recordando la "intensa" colaboración con la editorial Ánfora Nova desde 2020.

En este contexto, ha destacado que 'Entre tus manos' es "un libro singular, emotivo, en el que Rafael Jaén, un político y jurista que no necesita presentación en esta ciudad, nos vuelve a demostrar su gran talento como poeta". Asimismo, ha añadido que "este segundo libro de Rafael es un poemario apasionado en el que la ciudad de Córdoba, con su infinita capacidad de inspirarnos de mil maneras, repite como protagonista de sus versos", y ha expresado su agradecimiento a Herrera por acompañar este acto con su presencia y su prólogo.

Herrera ha ofrecido una reflexión sobre el contenido del poemario, del que ha destacado su "sensibilidad y calidad literaria". En este contexto, ha asegurado que "este nuevo poemario es un verdadero regalo a los sentidos, una muestra más, si cabe, de su fidelidad y amor inmenso a Córdoba y a lo que la hace ser lo que es: patrimonio del mundo". Así, ha concluido señalando que "medio centenar de poemas están entre estas páginas y entre nuestras manos, cautivándonos con su verbo fácil, agradable, limpio en el lenguaje".

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado su satisfacción por poder participar en esta presentación, subrayando la presencia de la ciudad en muchos de los poemas, y calificando al autor como "un cordobés comprometido con su tierra que también ha dejado huella en la vida pública de la ciudad y cuya exquisita sensibilidad se plasma en estos versos".

De igual forma, el vicerrector ha mostrado la satisfacción de la UCO por participar en la edición del libro y en este acto. Asimismo, ha destacado también la trayectoria de Ánfora Nova, con más de 36 años de andadura cultural, y ha recordado otras colaboraciones recientes, como la edición del libro inédito de Juan Ramón Jiménez, 'En la rama del verde limón'; 'Inventar el futuro', del ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza; o el libro inédito de Fernando Arrabal, 'Trazos iluminados', presentado en esta misma sede el pasado mes de enero.

El director de la editorial ha agradecido la presencia del público y de las autoridades, así como el apoyo de las entidades patrocinadoras. Además, ha destacado la "profundidad, intensidad y emoción" de los poemas de Rafael Jaén, y el valor que su publicación representa dentro del catálogo de Ánfora Nova.

El propio Rafael Jaén ha cerrado el acto agradeciendo el "aprecio y el afecto" recibido y reconociendo expresamente el respaldo de la Fundación Cajasol, la UCO y el Ayuntamiento de Córdoba. Tras ello, ha realizado una lectura de una selección de poemas del libro, acompañada de breves comentarios explicativos sobre el contexto y la significación de cada uno.

Entre los asistentes se encontraban numerosas personalidades institucionales y del ámbito judicial como el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre; el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja Vallejo; el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón Ostos; y la secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos Alcalá, entre otros.

También han estado presentes el concejal Julián Urbano Sotomayor; el ex magistrado del Tribunal Supremo Benito Gálvez Acosta; el secretario general del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela Pérez; el director de la RTVA en Córdoba, Pedro García Vázquez, y el ex defensor del ciudadano de Córdoba, Francisco García-Calabrés Cobo.