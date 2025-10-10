Teatro, flamenco y literatura conforman la programación cultural de la próxima semana de Cajasol en Huelva

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teatro, flamenco y literatura conforman algunas de las actividades de la programación cultural de la próxima semana que ha elaborado la Fundación Cajasol en sus sedes de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el martes 14, a las 17,30 horas, en La Cuarta, tendrá lugar la obra teatral 'Sombras y risas. Y tú, ¿qué harías si las sombras fueran tuyas', organizada por Feafes Huelva. Se trata de una obra interactiva, ya que el público podrá participar en ella. La entrada es libre hasta completar el aforo permitido.

Al día siguiente, el miércoles 15, a las 20,00 horas, también en La Cuarta, continúa el ciclo 'Flamencas', que en esta ocasión traerá la actuación de María Jesús Bernal y Manuel Jero a la guitarra. La entrada será libre hasta aforo permitido.

Por otro lado, el jueves 16, a las 19,00 horas, en la Sala El Comercial, se presentará el libro de Joaquín Correa Barco 'Nota de suicidio: manual de instrucciones', presentado por Juan Aguilar y Susana Noeda. La entrada también es libre hasta aforo permitido.

Por último, en la misma jornada del jueves, pero a las 20,30 horas, y en La Cuarta, dentro del ciclo de teatro de pequeño formato 'Theatron', las actrices María San Miguel y Olalla Hernando serán las protagonistas de la obra 'Mujeres y vanguardias'.

'GLORIA BENDITA'

Por otra parte, la entidad recuerda que hasta el 24 de octubre se puede visitar la exposición 'Gloria Bendita', un proyecto fotográfico de Remedios Malvárez que rinde homenaje a las mujeres del flamenco, rescatando sus historias, sus gestos y su protagonismo en la evolución de este arte universal.

A través de "una cuidada selección de retratos", Malvárez propone "una lectura visual que visibiliza a cantaoras, bailaoras, guitarristas y creadoras que, durante generaciones, han sostenido la esencia del flamenco muchas veces desde la sombra". Lejos de los tópicos, la muestra ofrece "una mirada honesta y sensible que reconoce la memoria de quienes rompieron moldes, vencieron silencios y abrieron camino".

Así, 'Gloria Bendita' no es sólo una exposición de flamenco, sino "un gesto de justicia y reconocimiento". "Cada imagen es un testimonio que late, que interpela, que dignifica", han explicado desde la fundación.

La exposición podrá visitarse en la Sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva, ubicada en la calle Jesús Nazareno, 12, en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas, y sábados de 11,00 a 14,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.