Andrea Jaurrieta y su película 'Nina', protagonistas del ciclo 'Encuentros con directores de cine'

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' va a recibir el próximo lunes a la directora Andrea Jaurrieta y su película 'Nina'. La proyección y coloquio posterior con el público tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes de Almería con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, Andrea Jaurrieta participará en un encuentro con el alumnado del IES Los Ángeles de Almería como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes, según ha indicado la Fundación Unicaja en una nota.

Nina (Patricia López Arnaiz) decide volver al pueblo costero donde creció, con una escopeta en el bolso y un objetivo: vengarse de Pedro, un famoso escritor al que el pueblo rinde ahora homenaje. El reencuentro con su lugar de origen, con sus recuerdos del pasado y con Blas, un amigo de la infancia, le harán replantearse si la venganza es su única opción.

Andrea Jaurrieta es directora, guionista y productora. Su ópera prima 'Ana de día' (2018) participó en más de 30 festivales ganando 12 premios que culminaron con su nominación a Mejor Dirección Novel en los Premios Goya de 2019 así como en las Medallas CEC.

Meritoria de dirección de Pedro Almodóvar en la película "'Julieta', ha dirigido siete cortometrajes entre los que destacan 'Ballenas aplastadas por el hielo', 'Algunas aves vuelan solas', 'A pleno sol' o 'Entresuelo', que han sido seleccionados en múltiples festivales y realizado diversas video creaciones.

Sus proyectos cinematográficos han recibido becas como la de la Real Academia de España en Roma, las Residencias de la Academia de Cine o el Torino Feature Lab, entre otras. En 2020 monta Lasai Producciones, con la que coproduce su nueva película 'Nina'.

El ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores. Más de 80.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia cinematográfica en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.