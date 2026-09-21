Annët Batlles y Qüivi-María Milán participan este viernes en Almería en el ciclo 'ImproVables' de Fundación Unicaja

Annët Batlles y Qüivi-María Milán. - UNICAJA

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista multidisciplinar Annët Batlles y la cantante lírica Qüivi-María Milán protagonizarán este viernes, 25 de septiembre, una nueva cita de la tercera edición del ciclo de improvisación escénica 'ImproVables' de Fundación Unicaja.

El encuentro tendrá lugar a las 19,30 horas en el Centro Fundación Unicaja Almería, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la institución en una nota.

El ciclo reúne en esta tercera edición a artistas y creadores de reconocido prestigio junto a otros emergentes y se prolongará hasta noviembre con propuestas de música, danza, teatro y otras artes. En cada sesión participan dos o tres creadores de Almería o con un fuerte vínculo con la ciudad, procedentes de distintas disciplinas y sin vínculos profesionales previos.

De este modo, la iniciativa plantea encuentros artísticos inéditos con el objetivo de generar conexiones "improbables y genuinas". Tras cada actuación se celebra además un encuentro abierto entre los artistas y los asistentes para conocer sus recorridos profesionales y conversar sobre la experiencia.

La programación continuará el 23 de octubre con las improvisaciones de la cantaora y creadora escénica Ana Mar García de Quero, la bailarina Marta Bonilla y la música Miriam Moreno, mientras que el 27 de noviembre participarán la bailarina, intérprete y pedagoga de danza Celia Pírez y el músico David Galera.

LAS PROTAGONISTAS

Annët Batlles, nacida en Almería en 1991, se graduó en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Sevilla en 2017 y desde entonces ha desarrollado una trayectoria centrada en la investigación escénica y la creación de lenguajes híbridos entre teatro, poesía y acción performativa. Su trabajo abarca la dramaturgia contemporánea, la poesía escénica y el videoarte.

En 2023 publicó su primer libro, 'Hacerse el vivo no cuenta como vivo, señora', una propuesta de prosa poética y micropoesía. Un año después obtuvo el Primer Premio Nacional de Poesía Viva 'L de Lírica', otorgado por Ámbito Cultural, y posteriormente recibió el Primer Premio Nacional de Poesía Slam Poetry y el Segundo Premio Art Jove a Mejor Creación Teatral en las Islas Baleares.

En la actualidad compagina la creación escénica con recitales, talleres de poesía escénica e investigación artística orientada al desarrollo de nuevos formatos de escritura dramática contemporánea.

Por su parte, Qüivi-María Milán es cantante lírica de profesión y ha centrado su trabajo en la exploración del sonido y de los límites de la música mediante la síntesis y la manipulación sonora.

Tras años de estudio en los conservatorios de Almería y Versalles y su especialización en música coral barroca y del siglo XX, reivindica la figura del cantante "más allá de la voz, como un músico completo capaz de componer, dirigir y diseñar".

Qüivi es el proyecto sonoro surgido de esos años de estudio musical, técnico y estético. Milán diseña actualmente audio para videojuegos desde su estudio en la Alpujarra y compagina esta actividad con su trabajo como profesora de técnica vocal.