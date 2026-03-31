El Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera (Málaga) inaugura la exposición 'La tauromaquia' de Francisco de Goya

Una visitante al Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera (Málaga) con motivo de la exposición ‘La tauromaquia de Francisco de Goya y Lucientes’. - FUNDACIÓN UNICAJA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

Los grabados sobre la tauromaquia de Francisco de Goya protagonizan la nueva exposición de Fundación Unicaja en Antequera (Málaga), que muestra una selección de 40 piezas de una de las series "más aclamadas y reconocidas de la historia del grabado español y universal".

Tal y como ha emitido la fundación en una nota, la exposición, comisariada por Emilio Morales, presenta la quinta edición de la serie, publicada originalmente en 1816 y ejecutada en 1920 por el Círculo de Bellas Artes de Madrid tras adquirir las planchas originales del maestro aragonés. Esta edición, considerada una de las de mayor calidad, supuso "un hito en la recuperación y difusión de la obra gráfica goyesca, devolviéndola a un lugar destacado en el ámbito artístico español".

En este sentido, la fundación ha concretado que Goya quiso plasmar en imágenes un recorrido histórico y personal por el mundo del toreo, desde sus raíces medievales hasta los diestros más célebres de su tiempo, como Antonio Ebassun 'Martincho', José Delgado 'Pepe-Illo' o Pedro Romero.

Frente a otras series taurinas de carácter descriptivo, el artista plasmó escenas cargadas de dinamismo, episodios legendarios, suertes del toreo, momentos de triunfo y también los percances inherentes a la lidia. El resultado es una obra de "gran fuerza dramática" ejecutada con un virtuosismo técnico, que permite apreciar la maestría de Goya en el uso del aguafuerte y la aguatinta, así como su capacidad para "dotar de emoción, movimiento y profundidad psicológica a cada escena".

En contexto, la exposición 'La tauromaquia de Francisco de Goya y Lucientes' puede visitarse hasta el 26 de julio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera, situado en calle Cantareros, 2, de lunes a sábado en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas con entrada gratuita. Durante la Semana Santa, la muestra se podrá visitar el Miércoles Santo y el Sábado Santo de 10,00 a 14,00 horas.