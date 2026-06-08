Irán anuncia el fin de sus ataques y promete responder si Israel "continúa su agresión" en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance durante un simulacro militar en un lugar no revelado del Gran Desierto Salado iraní - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

"Tras las agresiones y atrocidades del brutal régimen sionista en el sur de Líbano y Dahiye --los barrios del sur de Beirut--, perpetradas con el apoyo del criminal Estados Unidos, las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en apoyo del oprimido pueblo libanés, dieron una contundente respuesta a este régimen", han dicho.

Así, ha resaltado que Israel "y los que lo apoyan" deberían "aprender una lección" de esto y ha subrayado que Irán ha decidido "detener las operaciones" contra el país, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las Fuerzas Armadas iraníes han manifestado sin embargo que "si las agresiones y las atrocidades continúan, también en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes", en un mensaje que llega tras horas de ataques cruzados y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera el fin de los bombardeos.