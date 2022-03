El Centro Fundación Unicaja de Almería acoge una exposición con obras del XIV Certamen de Artes Plásticas

ALMERÍA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha inaugurado este miércoles en su centro de Almería una exposición con obras del XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, una de las más prestigiosas convocatorias de compra en el ámbito del arte contemporáneo.

La muestra ha sido presentada por José Medina, representante de la Fundación Unicaja, y reúne 23 piezas entre las que se encuentran las diez adquiridas por la institución que ya forman parte de su colección.

Las obras compradas en esta última edición del certamen son de Greta Alfaro (He Had Got Certain Vibes), Irma Álvarez-Laviada (Sin título. Lo necesario y lo posible VI), Juan Baraja (ST 08. Experimento banana), Pablo Capitán (Sin título), Juan Falcón (Line_), Yann Leto (The Round 6), Guillermo Mora (Mitad tú, mitad yo. María), Moreno & Grau (Sin título. Proyecto Shore to Shore), Cachito Vallés (Vector Rays) y Simon Zabell (La Jalousie).

Junto a estas diez obras, el visitante podrá conocer las piezas de Ángeles Agrela (N.° 46. Retrato), Tete Álvarez (Look, up in the sky!), Miguel Fructuoso (Nocturno rojo), Noelia García Bandera (River Child I), Isidro López-Aparicio (Difícil equilibrio de vida), Nacho Martín-Silva (Trascenio II), Sonia Navarro (Plaza de Santa Catalina), Juan Carlos Robles (La Visitada), Mp & Mp Rosado Garcés (Los sujetos), Josep Tornero (The Masks), Francesc Torres (History y Brave Citizen) y Jorge Yeregui (Tomar la calle).

Todas estas obras se han realizado mediante diversas técnicas, desde videoarte e instalaciones, a escultura, pintura y fotografía.

La exposición del XIV Certamen de Artes Plásticas en el Centro Fundación Unicaja de Almería se podrá visitar con entrada libre hasta el 29 de julio, en horario de lunes a viernes de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,00 horas.

El XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas ha recibido 793 propuestas de 331 creadores procedentes de 22 nacionalidades diferentes.

En esta última edición el jurado estuvo compuesto por Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja; Mariano Vergara, vicepresidente de la Fundación Unicaja y director ejecutivo de Esirtu Gestión Cultural; María de Corral López- Doriga, miembro del patronato del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y del comité científico del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; María Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Bellas Artes; José María Luna, director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, del Centro Pompidou y del Museo Ruso de Málaga; y Juan Francisco Rueda, profesor del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y crítico de arte.

A lo largo de su cuarto de siglo de historia, más de 13.000 obras se han presentado a este certamen de carácter bianual. De ellas, más de 140 han pasado a incorporarse de manera permanente a la colección de arte de la Fundación Unicaja.