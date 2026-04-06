El centro de Fundación Unicaja de Cádiz acoge el viernes un recital de música con Paula Coronas y Lara Sansón

La pianista Paula Coronas y la violinista Lara Sansón, en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz acoge este viernes 10 de abril el recital 'El vertiginoso vuelo de las cuerdas', con la pianista Paula Coronas y la violinista Lara Sansón. La actuación, que se enmarca en el VII Ciclo 'Miradas al Sur' que organiza la Fundación Unicaja con la dirección de la pianista malagueña, tendrá lugar a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Tras su paso por Almería, Málaga, Ciudad Real y Córdoba, el ciclo continúa su programación con un recital en la ciudad de Cádiz, donde la pianista malagueña Paula Coronas y la violinista gaditana compartirán escenario y ofrecerán un programa con piezas de los compositores Corelli, Turina, Ocón, Granados, Paco Cano, Ravel y Falla, ha detallado la Fundación Unicaja en una nota.

El ciclo 'Miradas al Sur' forma parte de la programación de actividades culturales que la institución lleva a cabo tanto en sus centros propios como en salas y otros espacios en colaboración con diferentes entidades, con el objetivo de difundir la música de todos los estilos al público en general.

Según ha reseñado la Fundación Unicaja sobre las artistas que intervienen en este recital, Paula Coronas es una de las pianistas más destacadas y con mayor reconocimiento internacional en el país. Ha ofrecido numerosos recitales y conciertos con orquesta en España y numerosos países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rumanía o Hungría.

En la actualidad, es profesora titular en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga, doctora en Comunicación y Música por la Universidad de Málaga y vocal de Música del Ateneo de Málaga.

Por su parte, Lara Sansón nace en Cádiz, donde inicia sus estudios de violín con Fabián López y Yuri Managadze. Continúa su formación musical en Madrid, y más tarde, en la Jacobs School of Music de Indiana University (EEUU) y el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla.

Colabora en orquestas como la West-Eastern Divan Orchestra, la Orquesta Nacional de España (ONE), Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), Orquesta Sinfónica Pop del Soho de Antonio Banderas (Málaga) actuando en salas como el Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Philarmonie de París y Philharmonie de Berlín entre otras.

Además, realiza grabaciones con músicos como Rafa Blas, Pastora Soler, Chico Pérez, Astola y Ratón o Antonio Martínez Ares, entre otros, tal y como se ha apuntado sobre esta artista.