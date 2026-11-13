Cerca de 40 expertos participan en el IX Congreso Edufinet en Málaga para abordar la educación financiera

Imagen de la novena edición del Congreso Edufinet, impulsado por el proyecto de educación financiera que promueven la Fundación Unicaja y Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Congreso Edufinet, impulsado por el proyecto de educación financiera que promueven la Fundación Unicaja y Unicaja, reunirá en Málaga, desde el próximo miércoles, 18 de noviembre, hasta el viernes 20, a cerca de 40 expertos. El encuentro analizará cómo la educación financiera puede contribuir a mejorar la gestión del ahorro y la planificación del patrimonio y la inversión, especialmente, en el actual contexto económico de marcada incertidumbre.

El Centro Fundación Unicaja Málaga acogerá un año más este evento, de inscripción gratuita y abierto a todos los públicos, que podrá seguirse también en streaming, a través de la web https://congreso.edufinet.com/. Según ha informado la entidad en una nota, con el patrocinio de Funcas Educa, el foro se celebrará bajo el título 'Inversión y educación financiera: ahorro, patrimonio y nuevos riesgos en un entorno incierto'.

Durante tres días, abordará la "importancia de disponer de los conocimientos y competencias financieras necesarios para adoptar decisiones responsables e informadas sobre el ahorro, la inversión y la protección del patrimonio", en el contexto económico actual caracterizado por "la incertidumbre, la transformación digital y la aparición de nuevas oportunidades y riesgos en los mercados financieros", según ha destacado la Fundación.

A lo largo de sus nueve ediciones, el Congreso Edufinet se ha consolidado como "un foro de referencia nacional" para el análisis, el estudio y la divulgación de la educación financiera, gracias a una programación especializada y a la participación de expertos de diferentes disciplinas.

Además, la entidad ha destacado que el encuentro constituye ""orientado a identificar tendencias y ámbitos de interés que permitan mejorar la eficacia de los programas de educación financiera y reforzar su impacto positivo en la economía y en la sociedad.

UN PANEL INTERDISCIPLINAR DE EXPERTOS

El congreso contará con "un panel interdisciplinar" formado por representantes de instituciones públicas y privadas de los ámbitos académico, financiero, económico, empresarial o social, que aportarán diferentes enfoques sobre diversos aspectos relacionados con el lema del congreso y otras cuestiones de carácter general sobre economía y educación financiera.

En el ámbito financiero, destaca la presencia de responsables de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Funcas, junto con representantes de la Fundación Unicaja, Unicaja y Edufinet.

A ellos se sumarán, también, profesionales de compañías y entidades relacionadas con el ahorro y la inversión como Allianz, Unicorp Vida, BlackRock, Candriam, Fundatia y Unicaja AM, el Instituto Santalucía, así como la Asociación Española de Montes de Piedad (Presea) o el proyecto de divulgación financiera Atrenzados.

Por parte del ámbito académico, intervendrán docentes y expertos procedentes de varias universidades públicas y privadas, como la de Málaga (UMA), Salamanca (USAL), Alcalá de Henares (UAH), la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina (UNMDP), la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) o Cunef Universidad.

También participarán representantes de otras instituciones formativas y académicas, como la escuela de negocios Real Estate Business School y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Asimismo, el congreso contará con la participación de la firma de servicios profesionales KPMG, el Colegio de Economistas de Málaga, el Instituto Econospérides, el Observatorio del Deporte Femenino, la Policía Nacional, y la publicación Jot Down.

UN PROGRAMA CENTRADO EN LOS NUEVOS DESAFÍOS FINANCIEROS

El Congreso Edufinet incluirá un total de 14 sesiones y cuatro coloquios, centrados en el valor de la educación financiera como herramienta para reforzar la seguridad y la estabilidad económica de los ciudadanos y afrontar con mayor conocimiento los nuevos desafíos relacionados con el ahorro, el patrimonio y la inversión.

El programa abordará cuestiones como la nueva estrategia europea de educación financiera; la diversificación y los productos de inversión adecuados para cada etapa de la vida; la inclusión y las nuevas brechas financieras; la influencia de la fiscalidad en el ahorro a largo plazo; los criptoactivos y la tokenización, así como la inversión en joyas, metales preciosos, vivienda, mercados financieros y otros activos alternativos.

La ciberseguridad y la prevención del fraude también serán objeto de análisis, junto con la influencia del entorno digital en las decisiones de inversión y los riesgos asociados a la digitalización del sector financiero, con especial atención a la desinformación financiera y el creciente protagonismo de los 'finfluencers'.

Durante el programa se repasarán entre otros temas la inversión y la financiación sostenible de las pymes, la estrategia de inversión en el contexto de la Escuela de Salamanca y los desafíos vinculados a la triple transición verde, digital y de defensa.

El papel de la educación financiera entre los jóvenes, el nuevo orden mundial y los factores transformadores, además de los retos derivados de la progresiva incorporación del euro digital, completarán los principales contenidos de esta novena edición.

En sus más de 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha consolidado como "uno de los programas pioneros y de referencia" en España en materia de educación financiera, como resultado de su compromiso con la sociedad y de la política de sostenibilidad de sus entidades promotoras. Fruto de estas dos décadas de trabajo, Edufinet cuenta con una amplia red de colaboración, integrada por una decena de organizaciones empresariales y 18 universidades.