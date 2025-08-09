El Club de Voluntarios de Fundación Unicaja participa en el anillamiento de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra

Club de Voluntarios de Fundación Unicaja participa en el anillamiento de flamencos en la laguna de Fuente de Piedra. - FUNDACIÓN UNICAJA

FUENTE DE PIEDRA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Club de Voluntarios de Fundación Unicaja ha participado en la jornada de anillamiento de crías de flamenco promovida por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ha tenido lugar este sábado en la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga).

El operativo iniciado en la madrugada ha estado compuesto por 400 personas. Los voluntarios han ayudado a la obtención de datos esenciales de estas aves como el peso, las medidas de las alas, tarso y pico, así como la obtención de una muestra de sangre para su sexado y la evaluación del contenido del buche de las crías, han informado desde la fundación en una nota.

Han recordado que la Laguna de Fuente de Piedra es una de las escasas colonias de reproducción de flamencos que existen en el Mediterráneo por su gran extensión.

Durante esta jornada se han conseguido anillar 600 pollos, lo que permitirá a los ornitólogos realizar el seguimiento de estos ejemplares y conocer la tasa de mortalidad, reproducción, tendencias poblacionales o el uso del humedal. Este año han nacido 22.760 flamencos de las cerca de 34.000 parejas reproductoras nidificadas actualmente.

Esta acción se enmarca en las actividades que la Fundación Unicaja impulsa "en apoyo a la protección y conservación del medio ambiente a través de su Club de Voluntarios, una iniciativa que fomenta la participación activa de la ciudadanía en proyectos de alto valor social y ambiental", han destacado.

Fundado en 2018, el Club de Voluntarios de la Fundación Unicaja se ha consolidado como un espacio de compromiso, solidaridad y acción directa, brindando la oportunidad de contribuir al bienestar común a través de actividades en ámbitos como la educación, el medio ambiente, la inclusión social o la promoción cultural.

En estos años, más de un millar de personas han participado en las distintas iniciativas desarrolladas, creando una red de colaboración intergeneracional que refuerza el tejido social de los territorios donde la Fundación actúa.

Gracias a este club, la Fundación Unicaja canaliza el interés creciente de la sociedad por participar en causas con impacto positivo, generando experiencias transformadoras tanto para los beneficiarios como para los propios voluntarios.

Los anillamientos de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra se iniciaron en 1986. En esta iniciativa, los flamencos son marcados con anillas de material plástico, con unos dígitos que permiten su lectura a distancia con telescopio terrestre. Este marcaje permite realizar el seguimiento individual de las aves y estudiar diferentes aspectos de la biología de esta especie como la dispersión de sus poblaciones, uso de las diferentes zonas húmedas, comportamiento reproductor, supervivencia, etcétera.

La información que se obtiene de este seguimiento es imprescindible para la correcta gestión de esta colonia de reproducción y para evaluar el uso que esta especie realiza de la red de humedales andaluces.