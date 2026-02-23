Entregados los galardones del XVI Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias

Entrega de los galardones del XVI Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias - FUNDACIÓN UNICAJA

Fundación Unicaja, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía han entregado este lunes los reconocimientos de la decimosexta convocatoria del Premio Andaluz de Trayectorias Académicas Universitarias, que distingue a los siete estudiantes de Grado o Máster con los mejores expedientes y currículums en diferentes ámbitos del conocimiento.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez; el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López y el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, han hecho entrega de los siete reconocimientos en un acto celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

En esta convocatoria se han recibido un total de 183 solicitudes procedentes de universidades de las ocho provincias andaluzas. Las categorías que más solicitudes han recibido han sido Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Sociales y Políticas.

La Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Córdoba son las que aglutinan un mayor número de candidaturas. El 56% de propuestas fueron remitidas por mujeres, que también son mayoría entre las finalistas y ganadoras en estos reconocimientos.

En relación con los galardonados, el Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria ha sido para Ignacio Ortiz Serratosa (Universidad de Málaga) con una dotación de 3.000 euros; Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Economía, Ana Cecilla López (Universidad de Málaga), con una dotación de 1.500 euros; y Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Dirección y Administración de Empresas, María Blanca del Valle Fernández (Universidad de Córdoba), con una dotación de 1.500 euros.

Asimismo, el Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Derecho y Gestión y Administración Pública, Celia Martínez Pérez (Universidad de Jaén), con una dotación de 1.500 euros; Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Ciencias Medioambientales, María Prados Barbero (Universidad de Córdoba) con una dotación de 1.500 euros; Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, Lidia García García (Universidad de Málaga), con una dotación de 1.500 euros; y Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de la Estadística, Jaime Díaz-Trechuelo Sánchez-Moliní (Universidad de Sevilla), con una dotación de 1.500 euros.

El jurado ha estado compuesto por José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja; Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía; Cristina Rico, directora de la División de Actividades, Comunicación e Imagen en Fundación Unicaja; Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Teodomiro López, rector de la Universidad de Málaga; Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba; Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales en Fundación Unicaja y Andrés González, de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

El Premio Andaluz de Trayectorias Académicas nace como una iniciativa de la Fundación Unicaja y la Academia de las Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía con el fin de premiar la excelencia en el ámbito educativo y en la gestión del talento, así como el interés por impulsar acciones que contribuyan a fortalecer el conocimiento y la enseñanza superior para mejorar el tejido empresarial de Andalucía.