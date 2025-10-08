Entregan más de 420 kits de material escolar a familias de Almería en situación de vulnerabilidad social

Entrega de material escolar por parte del Ayuntamiento de Almería y Fundación Unicaja a familias en situación de vulnerabilidad social. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Fundación Unicaja han entregado este miércoles 426 kits de material escolar a familias en situación de vulnerabilidad social fruto del acuerdo entre ambas instituciones para desarrollar proyectos sociales, culturales y de innovación en la ciudad.

El acto, que se ha celebrado en el Espacio Alma, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la responsable de la Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, quienes han estado acompañadas del concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda.

Los kits escolares están compuestos por mochilas, blocs, lapiceros, gomas, sacapuntas y rotuladores. "Quiero dar las gracias a la Fundación Unicaja, porque sin su compromiso social y generosidad esta iniciativa no sería posible. Un ejemplo más de que la colaboración público-privada funciona y redunda en el beneficio de los almerienses, especialmente de aquellos que más lo necesitan", ha indicado la alcaldesa.

La regidora ha trasladado a las familias que esta acción "está enmarcada dentro del II Plan Municipal de Servicios Sociales que tiene como objetivo que cada niño y niña de Almería tenga las herramientas básicas para poder aprender, crecer y soñar con igualdad de oportunidades".

"Tal y como establece nuestra Constitución, todos los niños tienen derecho a la enseñanza. Por eso, cuando una familia atraviesa dificultades económicas, algo tan fundamental como el material escolar puede convertirse en una barrera insalvable y el Ayuntamiento, como administración pública, tiene el deber de ayudar a derribar esas barreras", ha asegurado Vázquez.

La alcaldesa ha añadido que "desde el Ayuntamiento trabajamos por una Almería más justa, más igualitaria, más inclusiva y con más oportunidades para todos. Y en ese camino es en el que siempre nos van a encontrar, trabajando para estar al lado de nuestros ciudadanos y siendo una administración cercana".

Por su parte, la responsable de Fundación Unicaja en Almería ha trasladado el interés de la entidad por hacer "un poco más fácil el inicio de curso de muchas familias almerienses que lo necesitan". "Seguimos trabajando por una sociedad almeriense más justa, inclusiva e igualitaria, como venimos haciendo desde hace años", ha añadido.