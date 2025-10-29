El escritor y músico Ramón Andrés abre este jueves la quinta edición de 'Cádiz, libro abierto'

El músico y escritor Ramón Andrés, Premio Nacional de Ensayo, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza la quinta edición del ciclo 'Cádiz, libro abierto', patrocinado por la Fundación Unicaja, que se inicia este jueves 30 de octubre con el músico y escritor Ramón Andrés, Premio Nacional de Ensayo.

Ramón Andrés ofrecerá una intervención titulada 'La biblioteca de Johann Sebastian Bach' a las 19,00 horas, según ha detallado la Junta en una nota.

El Centro Andaluz de la Letras y la Fundación Unicaja se marcan como objetivo un año más dar a conocer la riqueza documental de la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu, ubicada en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz.

Escritores de diferentes generaciones y tendencias literarias eligen uno o varios títulos que reúne esta colección para comentar el libro o la materia sobre la que versa en conexión con su propia obra, el mundo actual y las tendencias literarias contemporáneas.

En esta edición participarán, tras Ramón Andrés, la escritora y crítica Anna Caballé el 19 de noviembre, la antropóloga María Belmonte el 3 de diciembre y el astrofísico y filósofo Juan Arnau el 18 de diciembre. Todas las sesiones se celebrarán en el centro cultural de Unicaja.

La Junta ha reseñado que Ramón Andrés es conocedor de la obra del compositor Bach, y fruto de una de sus investigaciones publicó en Acantilado 'Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros'. El músico dejó una biblioteca de poco más de 80 libros, entre los que se contaban títulos de teología y espiritualidad que constituyeron "posiblemente un espacio de intimidad cotidiana y de reflexión".

Andrés ha publicado numerosos libros, entre ellos 'Filosofía y consuelo de la música', Premio Nacional de Ensayo en 2021, y el libro de poesía 'Los árboles que nos quedan', por el que recibió el Premio Nacional de la Crítica de Poesía. Es miembro de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.