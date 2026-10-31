Fundación Unicaja edita una publicación sobre la evolución y la historia de la Parroquia de San Cristóbal de Ronda

Fundación Unicaja edita una publicación sobre la historia de la Parroquia de San Cristóbal de Ronda - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja dedica una publicación a los cincuenta años de historia de la Parroquia de San Cristóbal y su vinculación con la ciudad de Ronda (Málaga).

El acto de presentación tendrá lugar el 6 de noviembre a las 19,00 horas en el salón de actos del Colegio Fundación Unicaja Juan de la Rosa en Ronda con entrada libre hasta completar aforo, según han indicado en un comunicado.

Coordinada por el autor Alonso Ros, la obra 'San Cristóbal de Ronda, una historia de amor', aborda tanto los orígenes y consolidación de la parroquia como las iniciativas y actividades impulsadas a lo largo de su historia a través de recuerdos, documentos, análisis y testimonios de personas vinculadas a la comunidad parroquial.

La publicación ofrece una visión amplia de su desarrollo en los ámbitos social, educativo, cultural y religioso, reflejando el papel que esta institución ha desempeñado en la vida de la ciudad.

Así, con la recopilación de fuentes documentales y experiencias personales, el libro se convierte en una valiosa herramienta para la conservación de la memoria colectiva y para el conocimiento de una realidad que forma parte de la identidad de Ronda.

Ordenado sacerdote en 1958, Alonso Ros desarrolló gran parte de su labor pastoral en Ronda, donde ejerció como párroco de San Cristóbal desde 1971 hasta 2011 y participó en las gestiones para la construcción de su templo, inaugurado en 1978. A lo largo de su trayectoria compaginó su labor pastoral con la docencia y diferentes responsabilidades en instituciones religiosas y sociales de la ciudad, entre ellas la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda, Fundación Unicaja y Cáritas Ronda, además de colaborar en la creación de la iglesia de San Rafael.

COMPROMISO CON LA LITERATURA Y EL MUNDO EDITORIAL Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados.

Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.