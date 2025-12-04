Fundación Unicaja y tu-entorno celebran una jornada en Chiclana (Cádiz) sobre el impacto de los residuos y el reciclaje

Archivo - Jornada del proyecto ‘Acción por la Basuraleza’ en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha participado junto al director general y CEO de tu-entorno, Daniel Castañeda, en una jornada en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera sobre el proyecto 'Acción por la Basuraleza', para concienciar sobre el impacto de los residuos en los ecosistemas y la importancia del reciclaje.

La iniciativa, seleccionada en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente impulsada por la institución con motivo de su décimo aniversario, contempla jornadas educativas y participativas por toda Andalucía, como ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

En total, hasta marzo de 2026 se desarrollarán 40 jornadas por toda Andalucía con la participación de cerca de 4.000 personas.

'Acción por la Basuraleza' busca fomentar la conciencia ambiental en la sociedad ante el problema creciente de abandono de residuos en entornos urbanos, acuáticos y naturales y el efecto negativo en la flora y fauna local, en especial de plásticos y microplásticos. Así, los participantes aprenderán dónde va cada residuo, el tiempo de degradación de los materiales y la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, mientras participan activamente en la limpieza de su entorno y desarrollan hábitos sostenibles que pueden aplicar en su vida diaria.

La fundación ha explicado de tu-entorno que tiene su sede en Sevilla y presencia en todo el territorio nacional, siendo una consultora especializada en proyectos relacionados con la sostenibilidad. Su equipo de profesionales usa herramientas metodológicas que se caracterizan por "su simplicidad y eficacia".

Fruto de su compromiso con el desarrollo sostenible, desarrollan también proyectos de educación, sensibilización y divulgación para todo tipo de destinatarios.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.