Fundación Unicaja entrega cerca de 300 juguetes nuevos a menores vulnerables de Almería

Entrega de juguetes de la Fundación Unicaja en Almería. - CHEMA ARTERO

ALMERÍA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha hecho entrega de cerca de 300 juguetes nuevos para menores de familias vulnerables almerienses, reunidos a través de su campaña navideña de donación y recogida. La Fundación ha adquirido la mayor parte de estos juguetes con la colaboración de El Corte Inglés.

A éstos se han sumado los que ha donado la ciudadanía durante la recogida solidaria en su centro cultural. Las asociaciones Cruz Roja Almería, Ítaca, Camelamos Naquerar y Protegidas son las encargadas de repartir los juguetes este año, según ha indicado la entidad en una nota.

En el acto de entrega han participado la representante de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez; el coordinador provincial de Cruz Roja Almería, Francisco Vicente Ariza; la directora de la Asociación Ítaca, Sonia Moreno; la presidenta de Camelamos Naquerar, Josefa Santiago, y las socias fundadoras de la Asociación Protegidas, Ana Beltrán y Francisca Serrano.

Además de en la provincia de Almería, la Fundación ha entregado juguetes nuevos a entidades de Málaga, Cádiz, Sevilla y Ronda con el objetivo de que más de 1.400 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

La Asociación Ítaca busca mejorar la calidad de vida de menores, jóvenes y la de sus familias, especialmente de zonas desfavorecidas. Para ello, busca generar cambios en las conductas, hábitos y dinámicas de los menores, rompiendo así la estigmatización de sufre este colectivo y apostando por los jóvenes como agentes del liderazgo del futuro.

La Asociación Protegidas ofrece una atención multidisciplinar a mujeres y menores en situación vulnerable mediante recursos de acogida, formación en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.

La Asociación Camelamos Naquerar trabaja desde una perspectiva de género la educación, el empoderamiento de la mujer gitana y la lucha contra el absentismo y fracaso escolar que hay en el barrio de los Almendros.