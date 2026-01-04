Fundación Unicaja entrega más de 700 juguetes nuevos a menores vulnerables de Málaga. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha hecho entrega de más de 700 juguetes nuevos para menores de familias vulnerables malagueñas, reunidos a través de su campaña navideña de donación y recogida, han informado desde la entidad.

La fundación ha adquirido la mayor parte de estos juguetes con la colaboración de El Corte Inglés y a estos se han sumado los que ha donado la ciudadanía durante la recogida solidaria en su centro cultural de Málaga capital y el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda.

Las asociaciones Cruz Roja de Málaga y de la localidad malagueña de Ronda, Inpavi Málaga, Altamar, Málaga Acoge, Nena Paine, Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María, El Buen Samaritano y Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado de Ronda son las encargadas de repartir los juguetes este año.

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha participado en el acto de entrega celebrado en el centro cultural de la Fundación en Málaga capital, junto a la representante del Área de Juventud de Cruz Roja Málaga, María del Carmen Gómez; la delegada de Inpavi Málaga, Liliana Ibáñez; la monitora de Altamar, Rosa Benítez; la responsable de Educación de Málaga Acoge, Amparo García; la presidenta de Nena Paine, Mercedes García, y el director general del Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María, Fernando Mata.

En la entrega del Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda ha participado la responsable de Artes Plásticas de la Fundación, Emilia Garrido; el presidente de Cruz Roja Ronda, Antonio Lasanta; el presidente de la Asociación El Buen Samaritano, Juan Luis de la Rosa, y el representante de la Junta Directiva de la Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado Manuel García.

Además de en la provincia de Málaga, la fundación ha entregado juguetes nuevos a entidades de Almería, Cádiz y Sevilla con el objetivo de que más de 1.400 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

"La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad", han indicado.

En cuanto a las asociaciones que contribuyen "a una sociedad mejor", han recordado que Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural.

En el caso de Inpavi, han señalado que trabaja desarrollando diferentes actuaciones integrales encaminadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, Altamar Escuela y Familia es una asociación que centra su acción en la atención a menores en riesgo de exclusión social a través del refuerzo escolar en los céntricos barrios malagueños de La Trinidad y El Perchel.

En cuanto a Málaga Acoge, han recordado que atiende a las personas más vulnerables y, en especial, a las personas migrantes para la consecución de sus derechos y deberes como ciudadanas; mientras que la Asociación Nena Paine ofrece una decena de programas orientados al seguimiento académico y a favorecer la integración y el acceso posterior al mercado laboral a niños y jóvenes en peligro de exclusión social o educativa.

El Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María da respuesta a las necesidades educacionales y sociales de niños con trastornos psíquicos, físicos y/o sensoriales, trabajando áreas del desarrollo motor, cognitivo, social, lenguaje y autoayuda. Además, gestiona un centro de menores con problemas sociofamiliares o cuyas familias tienen limitada la tutela, que serán los beneficiarios de esta acción.

El Buen Samaritano trabaja para mejorar la situación de familias de Ronda y la comarca en riesgo de exclusión social a través de un economato social con precios reducidos para la adquisición de artículos de alimentación e higiene de primera necesidad.

Asimismo, la Asociación Parroquial Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales y contribuir al bienestar de las familias más vulnerables del Barrio Padre Jesús en Ronda.