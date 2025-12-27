Fundación Unicaja entrega la recaudación del recital de Camarena y Álvarez a La Ciudad de los Niños

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, hizo entrega del cheque con la recaudación a la coordinadora de La Ciudad de los Niños, Elena Pernías, al inicio del recital de Camarena y Álvarez - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha entregado este sábado a La Ciudad de los Niños la recaudación íntegra del concierto solidario que ofrecieron el tenor Javier Camarena, el barítono Carlos Álvarez y el pianista Ángel Rodríguez en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

El importe donado procede de la venta de entradas y de las donaciones realizadas a la Fila 0 habilitada. El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, ha hecho entrega del cheque con la recaudación a la coordinadora de La Ciudad de los Niños, Elena Pernías, al inicio del recital benéfico del que disfrutaron cerca de 400 personas.

El impulso de este evento solidario se enmarca en el compromiso social de la Fundación Unicaja por contribuir a causas significativas que construyan una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

La recaudación de este concierto permitirá a La Ciudad de los Niños continuar con su labor de atención a menores y jóvenes con problemas sociofamiliares, ofreciéndoles un hogar y una formación que posibilite su futura integración laboral y social.

Bajo el título 'En mi tierra, que es la tuya', el recital benéfico reunió sobre el escenario de la emblemática Sala Fundación Unicaja María Cristina al tenor mexicano Javier Camarena y al barítono malagueño Carlos Álvarez, dos de las voces más admiradas del universo lírico, acompañados por el pianista de origen cubano y radicado en México Ángel Rodríguez.

El programa musical especial incluyó un repertorio compuesto por piezas de G. Donizetti, G. Puccini, G. Verdi, L. Delibes, J. Massenet, G. Bizet, S. Gastaldón, J. Fontana, M. Leigh, F.P. Tosti, P. Luna, P. Sorozábal, G. Roig, M. Ortega, A. Manzanero, A. Lara, N. Brodszky, E. Ramírez, J. Del Moral y P. Anka.