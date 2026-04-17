Fundación Unicaja inaugura el próximo viernes en Almería la tercera edición del ciclo 'ImproVables'

Artistas participantes en la tercera edición del ciclo 'ImproVables' de Fundación Unicaja en Almería. - UNICAJA

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El bailaor Manuel Daif y el pianista Pablo Mazuecos inaugurarán el próximo viernes 24 de abril, a las 19,30 horas, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería la tercera edición de 'ImproVables', un ciclo de improvisación de música, danza, teatro y otras artes vivas con entrada libre hasta completar aforo.

La cita abrirá una programación que, además de Daif y Mazuecos, contará con el productor musical Jesús Barrau y la bailaora y coreógrafa Tania Santiago, el 8 de mayo, así como con la artista multidisciplinar Annët Batlles y la cantante lírica Qüivi-María Milán, el 25 de septiembre.

El ciclo continuará el 23 de octubre con la cantaora y creadora escénica Ana Mar García de Quero, la bailarina Marta Bonilla y la música Miriam Moreno, y se cerrará el 27 de noviembre con la bailarina, intérprete y pedagoga de danza Celia Pírez y el músico David Galera, según ha informado Fundación Unicaja en una nota.

Hasta el próximo mes de noviembre, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería será punto de encuentro y creación de nuevas conexiones entre artistas a través de la experimentación y la exploración en directo de fórmulas de creación en la música, la danza, el teatro y otras artes en Almería.

En cada sesión se reunirán dos o tres creadores de Almería o con un fuerte vínculo con la ciudad de distintas disciplinas, sin vínculos profesionales previos, para dar lugar a "encuentros artísticos inéditos que buscan generar conexiones improbables y genuinas".

DOS PERFILES PARA ABRIR 'IMPROVABLES'

Manuel Daif es un joven bailaor flamenco almeriense que, a sus 17 años, se perfila como una de las promesas emergentes del panorama flamenco actual. Finaliza las Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, donde ha desarrollado una sólida base técnica y artística.

Criado en un entorno flamenco, comenzó a bailar desde muy pequeño y ha completado su formación con clases y 'masterclass' junto a Rubén Olmo, La Moneta, Marco Flores, Mercedes de Córdoba o Lucía La Piñona. También ha actuado en espacios como el Tablao Flamenco La Guajira de Almería y el Centro Cultural Flamenco de Madrid, además de participar en diversos espectáculos.

Por su parte, Pablo Mazuecos es un concertista de piano con amplia experiencia en estilos como el jazz, la música de cámara y el lírico. Alterna su faceta artística con la gestión cultural, una labor que se refleja, entre otros, en la programación de Clasijazz.

Mazuecos ha sido fundador y pianista de la Clasijazz Big Band, una de las formaciones más relevantes de Europa, y mantiene además una estrecha vinculación con la interdisciplinaridad y con otras artes escénicas y plásticas.