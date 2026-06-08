Trump exige a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques

El presidente de EEUU, Donald Trump, a la salida de la Casa Blanca. - Aaron Schwartz / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este lunes a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques tras el cruce de bombardeos de las últimas horas que recrudece el conflicto y pone en jaque el alto el fuego pactado en abril.

"Israel e Irán deben dejar de 'disparar' de inmediato", ha señalado el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social, después del intercambio de ataques entre Irán e Israel desde la noche del domingo tras el recrudecimiento de los bombardeos israelíes en Beirut, Líbano, que eran una 'línea roja' para Teherán.

Así, Israel informó anoche del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia su territorio en aparente represalia por el bombardeo sobre los barrios del sur de Beirut. A esta escalada le han seguido otros bombardeos del Ejército de Israel contra un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste del país asiático, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber "respondido" con golpes contra "industrias similares" en Haifa.

A este respecto, Trump ha insistido en que Teherán y Tel Aviv paren los ataques después de que se haya posicionado en contra de que Israel tomara represalias por los ataques directos iraníes contra su territorio. Así dijo que iba a pedirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no devuelva el ataque para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Del mismo modo, emplazó a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo.

"Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", apuntó el mandatario estadounidense en declaraciones recogidas por medios norteamericanos.