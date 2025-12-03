La Fundación Unicaja inicia en Almería una recogida de juguetes en apoyo a familias vulnerables hasta el 23 de diciembre

Campaña de recogida de juguetes de Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha lanzado una nueva campaña de recogida de juguetes para menores de familias vulnerables en Almería a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, Ítaca, Protegidas y Camelamos Naquerar.

La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, según ha indicado la entidad en una nota. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias.

Con esta acción solidaria se pretende que cada niño y cada niña reciba su regalo de Navidad y además cada asociación reciba un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Según las estimaciones de la entidad, que también se llevará la iniciativa en los centros culturales de Málaga, Cádiz, Sevilla y en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social podrán "disfrutar de la magia de los Reyes Magos".

Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja. Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería (Paseo de Almería, 69) en horario de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

LABOR ASOCIATIVA

Esta recogida y donación solidaria de juguetes está destinada a familias vulnerables atendidas por las asociaciones Cruz Roja, Ítaca, Protegidas y Camelamos Naquerar.

Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

La Asociación Ítaca busca mejorar la calidad de vida de menores, jóvenes y la de sus familias, especialmente de zonas desfavorecidas. Para ello, busca generar cambios en las conductas, hábitos y dinámicas de los menores, rompiendo así la estigmatización de sufre este colectivo y apostando por los jóvenes como agentes del liderazgo del futuro.

La Asociación Protegidas ofrece una atención multidisciplinar a mujeres y menores en situación vulnerable mediante recursos de acogida, formación en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.

Por su parte, la Asociación Camelamos Naquerar trabaja desde una perspectiva de género la educación, el empoderamiento de la mujer gitana y la lucha contra el absentismo y fracaso escolar que hay en el barrio de los Almendros.