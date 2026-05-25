Fundación Unicaja invierte 76 millones en sus actividades de 2025, más del 57% respecto a la inversión anterior

Fundación Unicaja invierte 76 millones en sus actividades de 2025, más del 57% respecto a la inversión del ejercicio anterior. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha invertido 76 millones de euros en sus actividades de 2025, lo que supone un incremento superior al 57% en la inversión respecto al ejercicio anterior. Así lo ha reflejado la memoria anual de la institución que hace un balance global de los 4.220 actividades y proyectos desarrollados el pasado año, que beneficiaron a 3,3 millones de personas en su ámbito de actuación, principalmente Andalucía y Ciudad Real.

Según ha informado Fundación Unicaja en una nota, la institución ha colaborado durante ese periodo con más de medio millar de entidades. Así, el pasado ejercicio la Fundación Unicaja culminó su Plan Estratégico 2023/2025, centrado en promover el equilibrio territorial, la inclusión financiera, la apuesta por la investigación, el fomento del voluntariado y el fortalecimiento de los criterios ASG.

En este sentido, en la presentación del balance de la memoria de actividades de 2025, el presidente de la Fundación, José Manuel Domínguez, ha apuntado que "la que la institución quiere potenciar su contribución al desarrollo socioeconómico, educativo, deportivo y cultural en su ámbito de actuación, a través de una obra social sostenible que amplíe su legado histórico, patrimonial y medioambiental, velando además por la adecuada gestión de la participación de la institución en Unicaja".

Entre los principales hitos del ejercicio, también se encuentra la creación de su sociedad holding de inversiones Fundatia y su promotora inmobiliaria LiveUpp. Fundatia partió en 2025 de una cartera inicial de 195 millones de euros y tiene el objetivo de superar los 450 millones de patrimonio gestionado para finales de 2028.

Al respecto, el director general de la Fundación, Sergio Corral, ha incidido en que la creación de este holding de inversión y compromiso social tiene el propósito de apoyar el tejido empresarial andaluz, el fomento de la vivienda social, y la diversificación de las fuentes de ingresos destinados a su obra social.

Dentro de la estrategia de amplificación de su presencia territorial, en el pasado ejercicio se iniciaron las obras de la futura sede de la Fundación en Granada y avanzó la tramitación para la inauguración del centro sociocultural de la institución en Jaén. Paralelamente, la Fundación aspira a contar con una nueva sede en la capital hispalense ubicada en un edificio emblemático del centro de la ciudad.

BALANCE POR ÁREAS

En el área de acción social, con una inversión de más de 12 millones de euros, se han superado los 400 proyectos, siendo más de la mitad de ellos iniciativas de apoyo a colectivos especiales. "La cultura accesible a todos es uno de los pilares de la actividad de la Fundación", que el pasado año destinó 18 millones de euros a las artes y la preservación del patrimonio histórico-artístico. En 2025 esta inversión se tradujo en más de 2.000 propuestas culturales de las que disfrutaron 2,2 millones de personas.

Por su parte, las actividades desarrolladas desde el área de Educación han llegado a más de 80.000 personas beneficiarias a través de una inversión de 13 millones de euros. Al ámbito del desarrollo socioeconómico --que engloba la investigación biomédica y el emprendimiento empresarial-- se destinaron más de 14 millones de euros para más de 130 proyectos que alcanzaron a más de 35.000 personas.

Por otro lado, el pasado ejercicio Fundalogy, la sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de Fundación Unicaja, invirtió en cinco nuevas startups, sumando 23 proyectos respaldados. Igualmente, en deporte y ocio se invirtieron 17 millones de euros para la realización de más de 1.000 proyectos, que han registrado más de 780.000 beneficiarios.

Por último, en el campo medioambiental --estrechamente vinculado al voluntariado-- se han realizado más de 300 iniciativas gracias a una inversión de dos millones de euros, principalmente en zonas de alto valor ecológico, con acciones que han impactado en casi 28.000 personas.