La Fundación Unicaja Jaén renueva su patrocinio al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior

Miembros del Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior junto al representante de la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja Jaén ha renovado un año más su patrocinio al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, que se remonta al año 1990. El club, que milita en la División de Honor del Campeonato de España de Atletismo, "es un referente histórico" a nivel regional y nacional y cuenta con una escuela de atletismo con más de 200 atletas.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha visitado las instalaciones del club junto a su presidenta, Encarnación Vallejo.

Este respaldo responde al compromiso que la institución mantiene con el deporte, tanto de élite como base, que se extiende a una treintena de disciplinas como el baloncesto, el atletismo, el voleibol, el waterpolo, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otros, según ha informado este viernes en una nota la Fundación Unicaja.

Desde que se fundara en 1977 con el nombre de Club Zeus, el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior ha sido el canalizador del atletismo en Jaén, promoviendo y fomentando los valores de este deporte. Tanto el equipo femenino como el masculino militan en la División de Honor del Atletismo español.

Entre algunos de los reconocimientos logrados se encuentran los galardones Jiennenses del Año (1999), Ideales del año (1993) y la Bandera de Andalucía del Deporte (2003). En sus filas han militado atletas olímpicos como Manuel Pancorbo, Mario Pestano o atletas internacionales como Francisco Javier Lara, María Peinado, Juan Ramón Barragán, José María Peña, Pablo González.

Otros atletas destacados en la historia del club son Natalia Romero, olímpica en Tokio 20 y múltiple medallista a nivel nacional; Alberto González, campeón de Europa de martillo 2019 Sub 23, o Carlos Rojas también con internacionalidades a sus espaldas.

En la temporada 2025, el club ha logrado las dos mejores clasificaciones conjuntas de los equipos masculino y femenino a nivel nacional, quedando cuarto en masculino y quinto en femenino. El equipo Sub16 se proclamó Campeón de España de Campo a través y los equipos Sub 23 fueron cuartos en ambas categorías.

Otro de los logros fue el sexto puesto en las Copas Iberdrola y Joma o el segundo puesto logrado por el equipo femenino Sub 14 en el Campeonato de Andalucía de Short Track. Además, se consiguieron tres medallas en el campeonato absoluto, oro en 800 Femenino con Rocío Arroyo, bronce en martillo masculino de Alberto González y la plata en el Relevo 4x4 Masculino.