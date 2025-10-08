Fundación Unicaja organiza en Cádiz un taller de grabado experimental en torno a la figura y obra de Joan Miró

Detalle de los cuadros de la exposición 'El lenguaje del color. Miró íntimo' en la Fundación Unicaja de Cádiz - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja, en colaboración con el Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz, va a poner en marcha un taller de grabado experimental en torno a la figura y obra de Joan Miró, con motivo de la exposición 'El lenguaje del color. Miró íntimo'.

La actividad tendrá lugar los días 18 y 25 de octubre de 11,00 horas a 13,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, siendo gratuita previa inscripción, ha indicado esta entidad en una nota.

El taller, impartido por el artista plástico y grabador, Germán Duarte, se desarrollará en dos sesiones y combinará una introducción cultural sobre el mundo de Joan Miró y el grabado calcográfico, con la experiencia práctica y creativa a través de monotipos y texturas y la observación de planchas y estampas tradicionales.

La sesión del 18 de octubre se centrará en el monotipo y las texturas, en la que los participantes conocerán las técnicas y conceptos y practicarán la aplicación de tinta al aceite sobre acetato, la generación de texturas con objetos diversos, la estampación manual sobre papel y la experimentación con capas de color y composición libre.

La sesión del sábado 25 de octubre tratará sobre planchas trabajadas al aguafuerte, aguatinta y técnicas aditivas, además de ejercicios prácticos con acetato y tintas inspirados en la obra de Miró.

Sobre la exposición 'El lenguaje del color. Miró íntimo', Fundación Unicaja ha explicado que está compuesta por más de 60 piezas, entre dibujos, grabados, libros de artista y óleos, además de la serie 'Mallorca', obra "fundamental" en el corpus creativo del barcelonés y "una de las más significativas en su exploración del papel como medio artístico".

La muestra exhibe también una cuidada selección de grabados y dibujos originales que desvelan la faceta más experimental del artista, así como libros en los que la relación entre texto e imagen se entrelaza de forma poética, y obra gráfica, dibujos y un lienzo que permiten establecer un diálogo entre los distintos soportes, mostrando cómo su lenguaje visual evoluciona y se traslada entre medios con una coherencia inquebrantable.

La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el 31 de octubre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz de lunes a sábado de 10,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 19,00 horas. Los domingos y festivos estará abierta de 10,00 horas a 14,00 horas.

Los interesados en estos talleres pueden inscribirse de manera gratuita a través del correo electrónico mediacionculturalcadiz@fundacionunicaja.com o en el teléfono 956297298.