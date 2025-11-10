Fundación Unicaja pone en marcha talleres creativos gratuitos para todos los públicos

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja organiza talleres creativos gratuitos destinados para todos los públicos dentro del ciclo 'Aula Abierta'. La programación, que se desarrollará en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera (Málaga), arrancará el viernes 21 de noviembre a las 17.00 horas con un taller de historia y arqueología sobre los conjuntos dolménicos a cargo de ArqueoRutas.

El humorista, artista transdisciplinar y pedagogo Omar Janaan impartirá un taller sobre cómic y humor gráfico el 23 de enero, en el que los participantes representarán gráficamente sus ideas e historietas y descubrirán las claves del proceso creativo de las viñetas.

El 7 de febrero tendrá lugar el taller 'Eco Héroes en acción. Misiones para salvar el Planeta. Exploradores de la biodiversidad' a cargo de Green Globe, en el que se construirá y decorará un comedero para aves con botellas recicladas.

La Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital EVAD Formación impartirá el 21 de marzo un taller de programación y arte digital orientado a la creación de videojuegos para jóvenes. Los participantes aprenderán cómo se crea un videojuego y cuáles son sus procesos trabajando con el motor Unity, y diseñarán un personaje con la herramienta Photoshop.

Los talleres 'Aula Abierta' se celebrarán en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera, en la calle Cantareros, 2, de manera gratuita previa inscripción a través del formulario en la página web www.fundacionunicaja.com.