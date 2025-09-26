HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el Club Bádminton IES La Orden de Huelva con la renovación del patrocinio para la temporada 2025/2026. La renovación de este apoyo responde al compromiso de la institución con el deporte, tanto a nivel de élite como de base. El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club acompañado por su presidenta, María Eugenia Lorenzo, y el equipo técnico.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el apoyo al deporte de élite y de base forma parte de la filosofía de la Fundación Unicaja, que a través de su respaldo al club onubense "permitirá continuar con la labor de promoción del bádminton en la provincia de Huelva, y la formación de nuevas promesas en las escuelas deportivas repartidas en distintos puntos del territorio onubense".

En esta temporada 2025/2026, el club participará en la máxima categoría de competición nacional con el equipo División de Honor, que volverá a defender el título de campeón de España por décima vez. También competirá con sus equipos: Primera Nacional Plata, Liga de Primera Nacional Bronce, Segunda Nacional Andaluza y Liga Andaluza de deporte base 'Se Busca Campeón'.

El club hizo historia en la pasada temporada tras renovar su título de campeón de la Liga Nacional de Clubes División de Honor por décima vez. Además, se clasificó entre los mejores de la Liga Primera Plata y Primera Bronce, logrando el quinto y segundo puesto respectivamente con equipos integrados por jugadores y jugadoras formados en la cantera.

El Club Bádminton IES La Orden nació en 1986 como la primera escuela de iniciación al Bádminton de Huelva y se consolidó como asociación deportiva en 1989. El club está formado mayoritariamente por la cantera de las escuelas deportivas del IES La Orden y de las escuelas deportivas de la capital onubense. Del club han salido deportistas referentes a nivel nacional e internacional como Carolina Marín y, entre sus filas, cuenta con deportistas que son convocados habitualmente para las Selecciones Nacionales, entre ellos el mejor jugador nacional de bádminton y cinco veces olímpico, Pablo Abián.