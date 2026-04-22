Fundación Unicaja recorre la obra gráfica contemporánea en la exposición 'Gráfika. De Picasso a Baldessari' en Cádiz

Exposición ‘Gráfika. De Picasso a Baldessari. Maestros de la obra gráfica contemporánea en la Colección de Arte Fundación Unicaja’ en Cádiz. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja exhibe a los maestros de la obra gráfica contemporánea de su colección de arte en 'Gráfika. De Picasso a Baldessari' que desde este miércoles puede verse en su centro cultural de Cádiz, donde se exhibe el apartado de arte gráfico de la institución a través de más de medio centenar de obras gráficas de entre los siglos XX y XXI de artistas tan destacados como Picasso, Miró, Tàpies, y Guinovart, entre otros.

Según ha señalado la Fundación Unicaja en una nota de prensa, 'Gráfika' ofrece un recorrido por la historia del grabado contemporáneo a través de la obra de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Sonia Delaunay, Luis Gordillo, Juan Muñoz, Isabel Baquedano, Susana Solano, Antonio Saura, Jan Hendrix, José María Sicilia, John Baldessari y José Guerrero, entre otros, que ponen de relieve la riqueza estilística y la diversidad de técnicas presentes en esta disciplina.

Asimismo, esta muestra, que ya ha recalado en los centros culturales de la institución en Almería y Antequera, pretende poner en diálogo el trabajo de importantes autores contemporáneos que vieron en la obra gráfica un modo útil y eficaz de desarrollar sus valiosos y reconocidos trabajos plásticos.

Esta exposición, que se estrenó en junio de 2024 en Almería, ha supuesto un desafío en cuanto a la actualización, conservación, valoración y difusión de la colección de obra gráfica contemporánea de Fundación Unicaja, compuesta por más de 500 grabados de las más diversas técnicas de artistas nacionales e internacionales.

La iniciativa apuesta por la difusión y puesta en valor de una sección destacada del legado cultural y artístico de la institución para ponerlo a disposición del público con el objetivo de ofrecerles un punto de acceso a la historia del arte y la cultura.

Finalmente, ha indicado que la exposición puede visitarse hasta el 6 de septiembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (Calle San Francisco, 26) de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y los domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas con entrada libre.