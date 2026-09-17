Fundación Unicaja refuerza su presencia en Granada con la apertura de su sede en la capital

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han presentado la sede de la entidad en el histórico edificio Rey Soler. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja refuerza su presencia en Granada con la apertura de su sede en el histórico edificio Rey Soler, a cuya rehabilitación la institución ha destinado más de tres millones de euros.

El céntrico inmueble, cedido por el Ayuntamiento de Granada, ofrecerá actividades, gratuitas durante los próximos meses, entre exposiciones, encuentros, conciertos, representaciones teatrales, talleres y actividades familiares.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han presentado hoy el nuevo espacio, que abre sus puertas con la exposición 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano' y la experiencia de realidad virtual 'Los sentidos de Andalucía'.

En la presentación también han participado el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y la directora del Museo Lázaro Galdiano y comisaria de la muestra pictórica, Begoña Torres.

El Centro Fundación Unicaja Granada ofrece una variada programación gratuita abierta a la ciudadanía y vinculada al territorio, que cuenta con un presupuesto anual de dos millones de euros. Además, la Fundación destina de forma anual 1,2 millones de euros a otros proyectos en la ciudad y la provincia.

La programación del espacio incluirá exposiciones de primer nivel en colaboración con museos nacionales e internacionales de prestigio, conciertos, representaciones teatrales y propuestas escénicas, el ciclo de conferencias y diálogos con pensadores y divulgadores 'Cultura 360' y los talleres de creación 'Aula Abierta'.

La oferta se completa con programas sociales, medioambientales y educativos como 'Mayores Conectados', 'Eco Granada' o 'Granada Educa', actividades deportivas y de voluntariado y eventos en colaboración con entidades locales como los festivales 'Biotopías' o 'Play Granada'.

La fundación inaugura el centro con la exposición 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano', que explora la huella del maestro aragonés en el arte español de los siglos XVIII y XIX a través de más de 62 obras, entre óleos, dibujos y series completas de estampas.

La muestra, organizada en colaboración con este museo, propone una aproximación a la influencia ejercida por Francisco de Goya sobre varias generaciones de artistas españoles, tomando como punto de partida la extraordinaria colección reunida por José Lázaro Galdiano (1862-1947), coleccionista, bibliófilo y editor, que dedicó una parte fundamental de su vida a estudiar, reunir y difundir la obra del pintor.

La exposición se articula en seis grandes secciones temáticas: Religión, Retrato, Costumbrismo, Tauromaquia, Caprichos y Guerra, ámbitos en los que el universo creativo de Goya se desarrolló con especial intensidad.

Junto a obras del propio maestro, el recorrido reúne piezas de autores como Francisco Bayeu, Antonio Carnicero, Agustín Esteve, Asensio Juliá, Leonardo Alenza, Eugenio Lucas Velázquez, Eugenio Lucas Villaamil, Francisco Domingo Marqués, José del Castillo, Isidro Rosell y Juan Gálvez.

Junto a las piezas del Museo Lázaro Galdiano se exhibe un "epílogo" con tres obras procedentes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y dos Goyas originales cedidos por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza (Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar).

La muestra, que puede visitarse hasta el 31 de enero de 2027, se complementa con visitas guiadas y una programación de actividades paralelas que incluye ponencias, mesas de diálogo, proyecciones y talleres infantiles.

La experiencia 'Los sentidos de Andalucía' ofrece un viaje inmersivo por nuestra historia medieval. Se trata de una exposición que permite escuchar, tocar, observar, descubrir y viajar a la vida de la época a través de los sentidos, pues combina objetos históricos, juegos interactivos y una experiencia de realidad virtual --metaverso--.

La experiencia inmersiva del metaverso traslada al visitante al siglo XIII. De la mano de personajes como la joven Maryam y el mercader Yahya, el visitante recorrerá diferentes espacios como el zoco, un taller artesanal o un huerto, con el fin de revelar que la identidad de Andalucía no reside solo en sus monumentos, sino también en los conocimientos, vínculos y formas de vida que la hicieron posible y que aún hoy siguen presentes.

Se ofrecen pases gratuitos cada media hora y con previa inscripción a través de la web www.fundacionunicaja.com.

ESPACIO RECUPERADO PARA USO CIUDADANO

La apertura del Centro Fundación Unicaja Granada recupera para el uso ciudadano este inmueble, conocido antiguamente como Casa de los Salazar y actualmente como Rey Soler, situado en la Placeta de los Peregrinos, en el céntrico barrio San Matías.

Se trata de una casa-patio señorial del siglo XVI con transformaciones posteriores del siglo XX. Es uno de los primeros palacios del Renacimiento granadino y forma parte del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tiene tres plantas repartidas en 1.230 metros cuadrados de superficie útil y se corona con dos torreones, con las torres de flanqueo angulares características de la arquitectura doméstica granadina de la Edad Moderna. Anteriormente ha sido sede municipal y, más recientemente, de la Fundación Andaluza de la Prensa.

Tras las obras de adecuación, realizadas por Estudio de Arquitectura Pacheco con la dirección de Ingenia 4M Málaga y la ejecución de la constructora Los Canos Siglo XXI, el centro dispone de un patio central para la celebración de actividades y encuentros; salas expositivas distribuidas en las diferentes plantas del edificio; salón de actos; espacio para talleres y actividades multidisciplinares; zona administrativa y de gestión del centro, así como sótano y espacios auxiliares.

Este nuevo equipamiento sociocultural se pone en marcha gracias a la alianza existente con el Ayuntamiento de Granada para impulsar conjuntamente proyectos culturales, sociales y de conservación del patrimonio en la ciudad.

En este sentido, la fundación fue una de las primeras instituciones en mostrar su apoyo a la Capitalidad Cultural 2031. Se suma así a la red de centros propios que la Fundación tiene en las ciudades andaluzas de Málaga, Sevilla, Cádiz, Almería, Antequera y Ronda.