Fundación Unicaja renueva su oferta expositiva en Sevilla con muestras en torno a Miró y el legado de los Machado

Una mujer contempla una de las obras de Miró en el Centro de Fundación Unicaja en Sevilla - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Rosa Santos, junto a los comisarios Isabel Elorrieta y Antonio Rodríguez Almodóvar, ha presentado dos nuevas muestras: 'Joan Miró. El valor del símbolo' y 'Los Machado. Un alto en el camino', que pueden visitarse en el Centro Fundación Unicaja Sevilla hasta el 31 de enero.

Tras su paso por Almería, la primera de ellas recala en Sevilla con un recorrido por el universo creativo de uno de los artistas fundamentales del arte contemporáneo. La muestra reúne más de 40 obras originales entre óleos, dibujos y grabados que permiten aproximarse a las distintas etapas, técnicas y soportes de la producción del creador barcelonés, detalla la fundación en un comunicado.

La muestra se articula en torno a la potencia expresiva del símbolo en la obra de Miró, entendido no solo como un recurso artístico, sino como un medio de libertad creadora. "A través de signos recurrentes como estrellas, lunas, pájaros, ojos, constelaciones o figuras femeninas, el artista construye una gramática visual propia que trasciende la representación tradicional y conecta con lo poético, lo subconsciente y lo universal".

"Lejos de ofrecer significados cerrados, estos símbolos funcionan como elementos abiertos que invitan a la interpretación y la experiencia personal del espectador", añade el comunicado. En este sentido, la exposición plantea un diálogo entre la obra de Miró y el público, "explorando cómo su imaginario visual reinventa la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos".

Asimismo, la muestra permite descubrir la conexión del artista con el mundo del subconsciente y su proceso creativo basado en la espontaneidad, el automatismo y la experimentación. La selección de obras pone de relieve la capacidad de Miró para construir un lenguaje visual universal, en el que la simplicidad aparente (líneas negras, colores primarios y composiciones depuradas) encierra una profunda complejidad simbólica.

Entre las obras incluidas figuran piezas representativas de diferentes momentos de su trayectoria, como 'Oiseaux' (1975), gouache y tinta sobre papel japonés, donde el pájaro se convierte en símbolo de libertad y tránsito; así como dibujos y composiciones sobre papel que muestran la vertiente más experimental e íntima de su producción.

Junto a ellas, un dibujo 'Sin título' de 1949, ejecutado a lápiz sobre papel, permite acercarse a la dimensión más íntima y sintética de su lenguaje, mientras que Sans titre (1981), realizado con óleo, gouache, tinta china y carboncillo sobre papel, muestra la vitalidad experimental de sus últimos años.

MIRADA TRANSVERSAL AL LEGADO DE LOS MACHADO

La exposición 'Los Machado. Un alto en el camino' propone una mirada transversal al legado de Antonio y Manuel Machado a través de una selección de manuscritos, variantes, ediciones, fotografías y otros materiales procedentes de distintos momentos de su trayectoria vital y literaria.

Esta nueva propuesta plantea una "cata" del extenso fondo machadiano de la Fundación Unicaja, recorriendo algunos de los principales hitos de la investigación desarrollada en torno a estos autores y mostrando tanto los descubrimientos realizados hasta la fecha como las líneas de trabajo que continúan abiertas. Entre ellas destaca la labor de catalogación, digitalización y transcripción de los documentos, así como la recuperación y estudio de obras de especial relevancia, como 'La diosa Razón', considerada uno de los hallazgos más importantes del legado.

La muestra, comisariada por Antonio Rodríguez Almodóvar, invita al visitante a detenerse, contemplar y reflexionar sobre la riqueza de un patrimonio documental que sigue ofreciendo nuevas claves para el conocimiento de la literatura española. Entre los documentos y objetos que se muestran por primera vez figura el carné de Izquierda Republicana de Antonio Machado.

Con esta nueva exposición en torno a los Machado, Fundación Unicaja refuerza su compromiso con la conservación, investigación y divulgación de la figura y la obra de los hermanos. La institución custodia uno de los principales fondos machadianos existentes en España, integrado por más de 5.000 piezas entre manuscritos, cartas, fotografías, documentos y objetos personales, y ha impulsado durante los últimos años numerosas iniciativas para acercar este legado al público, entre ellas exposiciones, publicaciones, documentales, jornadas especializadas y proyectos de investigación.

Esta labor ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre la vida y la producción literaria de los Machado, así como a difundir nuevos hallazgos de gran valor para el patrimonio cultural español.

Ambas exposiciones 'Joan Miró. El valor del símbolo' y 'Los Machado. Un alto en el camino' pueden visitarse hasta el 31 de enero en el Centro Fundación Unicaja Sevilla con entrada libre, de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.