La institución patrocina al equipo antequerano que milita en Primera División Nacional Masculina y cuenta con equipos base con 240 jóvenes

ANTEQUERA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja respalda al Club Balonmano Los Dólmenes de Antequera (Málaga) en la temporada 2025/2026. La institución patrocina a este club antequerano que milita en Primera División Nacional Masculina y cuenta con equipos base con la participación de 240 jóvenes dentro de su compromiso con el apoyo al deporte de élite y base.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club en el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles acompañado por el presidente, Daniel Podadera, y su junta directiva.

El Club Balonmano Los Dólmenes, fundado en 2016 en la ciudad de Antequera es un referente histórico del balonmano andaluz y ha consolidado desde sus inicios una trayectoria deportiva destacada. En la temporada 2020/2021 logró el ascenso a la Liga Asobal tras proclamarse subcampeón de la División de Honor Plata.

Actualmente, la entidad desarrolla un proyecto sólido y ambicioso, orientado tanto al fortalecimiento de los valores formativos en su cantera como al impulso competitivo de su primer equipo.

El respaldo de Fundación Unicaja al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica.