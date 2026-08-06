Fundación Unicaja respalda a Mírame en Granada en un proyecto pionero de terapia con Minecraft para personas con TEA

Las responsables de Fundación Unicaja en Granada, Inmaculada Cano y Montse Morillas, han visitado con Aurelio de la Chica, María Inmaculada Concepción Siles y Carlos Pérez de la Asociación Mírame Granada, una de las sesiones de esta innovadora iniciativa - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja se ha unido a la Asociación Mírame Granada para impulsar un proyecto pionero que utiliza el videojuego Minecraft como herramienta terapéutica para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Así lo ha dado a conocer la fundación en un comunicado, en el que detalla que esta iniciativa tecnológica busca mejorar las habilidades sociales, la comunicación y la autonomía de los usuarios en un entorno digital seguro y motivador.

'Aulacraft' es uno de los ejes del programa de inclusión, autonomía y bienestar digital para personas con TEA y sus familias que ha sido seleccionado en la convocatoria de acción social de la institución.

El proyecto incluye una escuela de familia y formación digital, intervención terapéutica y respiro familiar y ocio estructurado, y beneficiará a más de 590 personas en la provincia de Granada.

Las responsables de Fundación Unicaja en Granada, Inmaculada Cano y Montse Morillas, han visitado junto a Aurelio de la Chica, María Inmaculada Concepción Siles y Carlos Pérez de la Asociación Mírame Granada, una de las sesiones de esta innovadora iniciativa que incorpora un entorno digital seguro y supervisado basado en Minecraft, donde los menores, adolescentes y jóvenes con TEA podrán trabajar habilidades sociales, cooperación, comunicación y gestión emocional mediante dinámicas grupales adaptadas.

Así, a través de sesiones grupales se trabajan temáticas cooperativas en las que construirán una casa accesible, un parque inclusivo o una ciudad sostenible.

El videojuego permite a los usuarios desarrollar misiones educativas que fomentan la comunicación, la planificación y la toma de decisiones compartida. Tras las sesiones, se realiza una reflexión guiada para identificar emociones, conflictos o aprendizajes, permitiendo integrar lo aprendido en los escenarios digitales del juego en la vida real.

PROYECTO COMPROMETIDO CON LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD

En materia tecnológica, el programa también cuenta con una línea de formación continua para familias mediante talleres presenciales y recursos digitales accesibles a través de la Plataforma Mírame, facilitando herramientas prácticas, acompañamiento emocional y acceso a contenidos formativos desde cualquier punto de la provincia.

Además, un equipo profesional realiza intervenciones individualizadas en domicilio y comunidad, trabajando habilidades funcionales, comunicación, regulación emocional y autonomía en los entornos reales de las personas participantes.

Asimismo, contempla diversas áreas de intervención como el respiro familiar y ocio estructurado, mediante el que se desarrollan actividades adaptadas y estructuradas para niños, adolescentes y personas adultas con TEA, favoreciendo el bienestar emocional, la socialización y la autonomía personal, al mismo tiempo que se ofrecen espacios de conciliación y descanso para las familias cuidadoras.

La iniciativa prioriza especialmente la atención a familias en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo hogares monoparentales, mujeres cuidadoras y familias residentes en municipios rurales con menor acceso a recursos especializados.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja y la Asociación Mírame de Granada se alían para trabajar hacia una sociedad más inclusiva, accesible y comprometida con las personas con TEA y sus familias.

Mírame es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2010 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas con Autismo y sus familias, así como dar respuesta a las necesidades del colectivo TEA en la provincia de Granada.

El objetivo de la entidad es desarrollar acciones que promuevan la calidad de vida de las personas con autismo a lo largo de toda la etapa vital, prestar apoyo y orientación a sus familias, promover las condiciones que favorezcan la plena inclusión y convivencia de las personas con autismo en los ámbitos familiar, social, educativo, sanitario y laboral en nuestra sociedad.

Este es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja. Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.