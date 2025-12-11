Fundación Unicaja respalda el programa de sensibilización y restauración ambiental 'Centinelas en Acción' de Ecoherencia

Archivo - Jornada de sensibilización ambiental y restauración ecológico del programa 'Centinelas en Acción 'de Ecoherencia, celebrado en la costa de Cádiz - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha respaldado el programa de sensibilización ambiental y restauración ecológico 'Centinelas en Acción 'de Ecoherencia, que contempla hasta febrero de 2026 talleres y actividades con la implicación de más de 150 personas.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, ha participado en una de estas jornadas de voluntariado y sensibilización desarrollada en la costa de Cádiz, como ha informado la entidad en una nota.

La iniciativa, seleccionada en la convocatoria extraordinaria de proyectos medioambientales impulsada con motivo del décimo aniversario de la institución, persigue promover la concienciación entre la población ante la emergencia climática, así como generar un impacto duradero en la conservación de ecosistemas estratégicos de Andalucía.

El proyecto 'Centinelas en Acción' se desarrolla en la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), la Playa de Levante en el Parque Natural Bahía de Cádiz (Cádiz) y el Parque Vega de Triana (Sevilla). Combina acciones directas de restauración como reforestación, eliminación de especies invasoras, colocación de captadores de arena y refugios para fauna, con actividades de sensibilización y formación para fomentar el compromiso social con la conservación del medio ambiente.

El proyecto persigue actuar con pequeñas acciones para mejorar la sostenibilidad desde la participación ciudadana, convirtiendo a los participantes en "centinelas en acción".

Ecoherencia es una sociedad cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal ser fuente de inspiración para la acción ante la emergencia climática. Busca ser motor de cambio para entidades e individuos, mediante la restauración de ecosistemas, la innovación social y la sensibilización ambiental y fomentando la creación de sinergias para fortalecer la sostenibilidad, como ha apuntado la Fundación Unicaja.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real, que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.