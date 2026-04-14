Fundación Unicaja respalda el programa de talleres de envejecimiento activo de Asprodalba en Almería

Archivo - Talleres de envejecimiento activo de Asprodalba. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja respalda a la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (Asprodalba) en el desarrollo del programa 'Envejecer con calidad', una iniciativa de apoyo integral dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual que se encuentran en proceso de envejecimiento.

La responsable de Fundación Unicaja en Almería, Esther Jerez, ha visitado junto al gerente de Asprodalba, Pedro de Haro Orozco, uno de los talleres del programa, que tiene como objetivo prioritario favorecer un envejecimiento digno y activo, abordando de manera global aspectos clave como el bienestar físico, emocional y material, la autodeterminación, la inclusión social, el desarrollo personal, las relaciones interpersonales y el ejercicio de sus derechos.

Según ha explicado la entidad en una nota, el programa dirigido una quincena de usuarios de la entidad con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, contempla actividades específicas adaptadas a esta etapa vital, entre las que destacan actividades de estimulación cognitiva y de memoria, rehabilitación funcional, ejercicio físico adaptado, apoyo emocional y psicológico, talleres de hábitos de vida saludables y acciones de participación en la comunidad.

El respaldo a entidades sociales y el apoyo a proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y a atender a colectivos en situación de vulnerabilidad forman parte de los ejes fundamentales de la actuación de Fundación Unicaja, comprometida con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (Asprodalba) trabaja desde hace 40 años en la prevención, educación, apoyo, desarrollo personal e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

La entidad desarrolla su labor en más de 20 municipios del Levante Almeriense, ofreciendo una atención especializada e integral y promoviendo la autonomía, la inclusión social y los derechos de las personas con discapacidad intelectual.