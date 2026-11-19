La responsable de la Fundación Unicaja en Sevilla, Rosa Santos, visita el centro San Juan de Dios de Alcalá para conocer de primera mano un proyecto pionero que mejora la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja respalda el proyecto pionero de investigación 'Saboreo la vida', impulsado por Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y trastornos de la deglución.

El estudio piloto, seleccionado en la convocatoria de proyectos de Acción Social 2026 de Fundación Unicaja, emplea técnicas de estimulación sensorial oral segura con alimentos para favorecer la deglución, el bienestar y la participación social de ocho personas usuarias del centro sevillano, informa la fundación en un comunicado.

La responsable de la Fundación Unicaja en Sevilla, Rosa Santos, ha visitado el centro para conocer de primera mano esta iniciativa, liderada por las profesionales e investigadoras de San Juan de Dios, Fátima Jiménez y Marina Hernández. Con el respaldo de este proyecto, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con iniciativas que promueven la inclusión, la mejora de la calidad de vida y la innovación en el ámbito social y sanitario.

El proyecto de investigación, que se encuentra actualmente en fase de estudio, está dirigido especialmente a personas que presentan dificultades o imposibilidad para ingerir alimentos sólidos o líquidos. A través de estímulos gustativos, táctiles,térmicos y motores y del empleo de texturas alimentarias seguras y preparados adaptados, el estudio analiza sus efectos sobre la calidad de vida y la participación social de los usuarios, además de abordar la función deglutoria y los riesgos asociados a ella.

En concreto, el estudio cuenta con una muestra de ocho personas usuarias del centro con discapacidad intelectual severa. La intervención evalúa diferentes indicadores antes y después del proceso, entre ellos la calidad de vida, las conductas adaptativas y la participación social.

La iniciativa contempla 329 beneficiarios directos (personas con discapacidad intelectual y física), y 150 beneficiarios indirectos (familiares, profesionales y voluntariado).

'Saboreo la vida' pretende preservar la dimensión sensitiva, motora, afectiva y social asociada a la alimentación incluso en aquellos casos en los que la ingesta no es posible. El proyecto busca facilitar experiencias vinculadas al gusto, la textura y la temperatura de los alimentos y favorecer la interacción de las personas participantes con su entorno. Además, los resultados de la intervención podrán incorporarse a los protocolos asistenciales de Ciudad San Juan de Dios y generar conocimiento aplicable a otros servicios dirigidos a personas con grandes necesidades de apoyo.

Esta iniciativa es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja. Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.