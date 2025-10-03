Fundación Unicaja Ronda amplía su mirada a otras artes en una nueva edición del Aula Joaquín Peinado

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja Ronda (Málaga) organiza un año más el curso de formación 'Aula Joaquín Peinado', que en esta decimocuarta edición ampliará su mirada a otras artes a través de seis sesiones formativas teórico-prácticas y actividades culturales que tendrán lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda del 21 de octubre al 11 de noviembre en horario de 18.30 a 20.00 horas.

El curso, coordinado por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Sergio Ramírez, y el Área de Artes Plásticas de Fundación Unicaja, está destinado a profesorado de centros educativos, profesionales de otros sectores y estudiantes, además de público general interesado en la historia del arte, han indicado en un comunicado.

Tanto el CEP de Ronda como la UNED Málaga certificarán respectivamente diez horas lectivas al profesorado en activo en la ciudad rondeña y al alumnado en general.

Esta iniciativa está enmarcada en el programa educativo de la Fundación Unicaja Ronda que toma como referencia la obra magistral del artista rondeño Joaquín Peinado para profundizar en su figura y su relación con las distintas modalidades artísticas y periodos o tendencias estilísticas.

La programación arrancará el martes 21 de octubre con la ponencia '¿Retratos del otro? Imágenes de moriscos en la cultura visual hispánica', a cargo de Borja Franco Llopis, profesor del Departamento de Historia del Arte de la UNED.

El jueves 23 de octubre, la profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, Ana Ruiz, ofrecerá la ponencia 'Más allá de Manila: conexiones artísticas en un mundo global'.

Asimismo, el martes, 28 de octubre, será el turno del profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Málaga, Eduardo Asenjo, que hablará de 'Las arquitecturas pintadas en Málaga y la provincia: un hecho insólito'.

El martes 4 de noviembre, el director del Museo Municipal de Ronda, Bartolomé Nieto, impartirá la ponencia 'Otros patrimonios olvidados. Su recuperación desde su valorización histórica, cultural y social'. El jueves 6 de noviembre tendrá lugar la charla 'El guadamecí, aportación hispánica a la historia del arte. Entre el desconocimiento y el casticismo' a cargo del subdirector del Museo Nacional de Artes Decorativas, Félix de la Fuente.

Cerrará el curso el 11 de noviembre el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, José Galisteo, con la ponencia '¿Adorno, coleccionismo o tendencia? Las artes decorativas en España durante los siglos XVI al XX. Breve aproximación y valoración'.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita hasta el 21 de octubre personalmente en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda y el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado, o a través de correo postal, o enviar el boletín de inscripción cumplimentado a aulajoaquinpeinado@fundacionunicaja.com.