Fundación Unicaja y Serbal promueven la renaturalización de la Sierra de Filabres de Almería

Una jornada de reforestación de Serbal en la Sierra de los Filabres. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja se suma a la Sociedad para el Estudio y Recuperación Biodiversidad Almeriense (Serbal) en la renaturalización de la Sierra de los Filabres, principal macizo montañoso y la mayor masa forestal continua de la provincia de Almería con el proyecto 'Filabres. El renacer del bosque frontera'.

Esta iniciativa, seleccionada en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente impulsada por la institución por su décimo aniversario, prevé la plantación de más de 15.000 ejemplares, entre árboles, arbustos y bellotas, actuando en un área con una superficie de más de 30 hectáreas entre 2025 y 2026.

En una nota, el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, ha participado junto al presidente de la Sociedad para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (Serbal), Emilio González, y voluntarios de la entidad en una de las jornadas de plantación de bellotas desarrollada en el entorno del Collado del Conde.

El proyecto 'Filabres. El renacer del bosque frontera' tiene como objetivo naturalizar los pinares de la Sierra de Filabres introduciendo bajo ellos la vegetación nativa para obtener un bosque "más diverso y resistente" a eventos extremos de sequía, aumento de la temperatura, incendios o plagas forestales.

La iniciativa persigue combatir los efectos del cambio climático en este enclave, a través de la plantación de especies autóctonas propias del encinar producidas a partir de semillas locales, lo que además favorecerá la biodiversidad y la rehabilitación de hábitats de especies amenazadas como el sapo partero bético, el gato montés o la rata de agua.

En este sentido, además de la plantación, en el marco del proyecto se realizan otras medidas complementarias como son la instalación de cajas nido para aves y murciélagos, la restauración de charcas y la promoción de refugios para insectos.

El proyecto destaca además por su componente social e inclusivo, ya que todas sus actividades se ejecutan gracias a una red de voluntariado diversa en la que confluyen desde escolares y universitarios hasta voluntarios locales o clubs deportivos. A lo largo de este año se prevé la participación de más de 400 voluntarios.

Serbal es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2012. Tiene entre sus fines básicos la realización y promoción de actividades de investigación, desarrollo, educación, sensibilización y sostenibilidad para el conocimiento, divulgación, protección, restauración y conservación de la biodiversidad almeriense.

En 2024 fueron premiados en la XXVIII edición de los Premios Andalucía Medio Ambiente en la categoría de Educación y Sensibilidad Ambiental.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.